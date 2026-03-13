Bertagnolli, argento nel gigante. Perathoner, oro nello snowboard

Altri successi italiani nelle Paralimpiadi 2026 giunte ormai alle gare finali

(Perathoner in gara e in copertina Bertagnolli – ph Mezzelani GMT/CIP)

NordEst – Nella categoria Lower Limb, Emanuel Perathoner bissa il successo nello Snowboard Cross e ottiene il primo gradino del podio anche nel Banked Slalom. Per l’atleta altoatesino, best time nella seconda run con 54.28. Giacomo Bertagnolli è invece medaglia d’argento nello slalom gigante della categoria ipovedenti (impaired vision). Sulle nevi della pista ‘Olympia delle Tofane’, l’azzurro assieme alla sua guida Andrea Ravelli, si è classificato secondo alle spalle dell’austriaco Johannes Aigner che ha gareggiato assieme alla guida Nico Haberl. Bertagnolli, 27enne trentino di Cavalese, era al comando al termine della prima manche. Per Giacomo si tratta della dodicesima medaglia in carriera nelle ultime tre edizioni delle Paralimpiadi. Bronzo di giornata per il polacco Michal Golas assieme alla guida Kacper Walas a 2″08. Con questa medaglia, Bertagnolli ha eguagliato il primato dell’altoatesino Bruno Oberhammer che ha conquistato 12 medaglie (3 ori) in cinque edizioni dei Giochi tra Innsbruck 1984 (il bronzo in combinata fu la prima medaglia per l’Italia ai Giochi paralimpici invernali) e Nagano 1998 sempre nelle gare della categoria ipovedenti.

La felicitä di Jacopo Luchini. “Finalmente è arrivata la medaglia d’oro. E’ stato tutto pazzesco, l’ultima settimana è stata una montagna russa, dal non sapere se potevo gareggiare a fare una gara, comunque, molto al di sotto delle mie aspettative. Alla fine ho avuto solo 4-5 giorni per poter recuperare. Il mio ringraziamento va a tutto lo staff, ai medici, ai fisioterapisti per il loro lavoro e la loro passione. Se mi avessero detto che avrei vinto l’argento o anche il bronzo, per come stavano andando le cose, ci avrei messo la firma. Alla fine è arrivato addirittura l’oro ed è fantastico, non vedo l’ora di cantare l’inno. Questo successo l’ho sognato da troppo tempo e ottenerlo in una disciplina che non è quella in cui mi alleno di più, dopo tutti i problemi fisici e soprattutto in casa, con i miei amici e i miei parenti, è una cosa pazzesca”.

Emanuel Perathoner ancora sul podio. “Bello che oggi abbiamo vinto in due perché siamo una squadra bellissima. Sono contento della mia gara, in una disciplina, il Banked Slalom, in cui non ho ancora perso. Aver vinto qui, in casa, con tutta la famiglia che mi sta vicino vale ancora di più. Dopo l’incidente non pensavo di iniziare questo percorso. All’inizio ho detto ‘ci provo e vediamo come va’. La cosa che più mi ha motivato è stato il fatto che mi piace fare snowboard e finché mi diverto posso andare avanti. Alla fine sono riuscito a fare quello che mi ero prefissato come obiettivo”. Differenze tra Olimpiadi e Paralimpiadi non ne vedo, il problema sono tutti gli altri eventi, che di solito i media non coprono e mi dispiace perché in questo modo la gente non ci conosce e non sa cosa c’è dietro a tutto questo”.

Giacomo Bertagnolli soddisfatto: “Sono quattro su quattro, tra l’altro, a parte il bronzo iniziale che è un pò la sorpresa di quest’anno, abbiamo replicato pari pari il risultato di Pechino: argento in Super G, oro in Super Combinata, argento in Gigante e l’altra volta abbiamo vinto l’oro in Slalom”.

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