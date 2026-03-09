Paralimpiadi. Chiara Mazzel d’Oro nel SupergG, Giacomo Bertagnolli argento nel SuperG

Continuano i successi per gli atleti del Trentino Alto Adige

NordEst – Dopo l’argento conquistato in discesa libera nella prima giornata delle Paralimpiadi l’atleta fassana ha centrato il podio più alto. Seconda gara e seconda medaglia per Chiara Mazzel che lunedì mattina aveva accusato un forte mal di testa. La sciatrice trentina di San Giovanni di Fassa, atleta delle Fiamme Gialle dopo l’argento conquistato in discesa libera nella prima giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, questa mattina ha centrato l’oro sempre sognato da quando si e’ affacciata allo sport paralimpico, Una vittoria che condivide con la sua fidata guida, Nicola Cotti Cottini. Alle spalle dell’azzurra la forte 23enne austriaca Veronika Aigner.

Bertagnolli ancora sul podio

Il trentino Giacomo Bertagnolli è argento nel SuperG Visually Impared alle Paralimpiadi milano Cortina 2026. L’azzurro di Cavalese torna dunque sul podio, sfiorando il primo posto per soli 16 centesimi. Dopo il bronzo nella discesa, Bertagnolli è argento nel supergigante ipovedenti. Una prova in cui ha recuperato molto nella seconda parte di gara. Medaglia d’oro all’austriaco Johannes Aigner (con Nico Haberl), bronzo al canadese Kalle Ericsson (con Sierra Smith), più staccato dai primi due (+1.30).