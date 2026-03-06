Paralimpiadi Milano Cortina al via, Mattarella: “Dichiaro aperti i Giochi”

All’Arena di Verona lo show inaugurale dei Giochi Paralimpici invernali. Presenti la premier Giorgia Meloni con i presidenti La Russa e Fontana, molte autorità locali e internazionali. Programma e risultati

La cerimonia (ph Italia Team / Milano Cortina 2026)

NordEst (Adnkronos) – “Dichiaro aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026“. Con queste parole, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto ufficialmente le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, accompagnato dal boato e da una pioggia di applausi del pubblico presente all’Arena di Verona. L’annuncio è arrivato durante la spettacolare cerimonia realizzata nel maestoso anfiteatro, che fin da subito ha mostrato grande affetto al Capo dello Stato, da sempre appassionato di sport.

Programma e risultati

La cerimonia di apertura

Mattarella è stato accolto subito da una pioggia di applausi, dopo l’annuncio della sua presenza da parte dello speaker. A introdurre lo show inaugurale un video con i volti degli atleti, mischiati per celebrare la diversità e l’unità del movimento paralimpico. Per le telecamere, anche un’escursione all’esterno dell’Arena di Verona, dove la batterista Elisa Helly Montin ha dato il via allo spettacolo con una potente ‘rullata’ per accendere lo spazio scenico. Un omaggio al motto di Milano Cortina 2026: “It’s Your Vibe”. La vibrazione come energia individuale che diventa collettiva, un battito che unisce tutti i presenti.

La premier Meloni presente a Verona

Per la prima volta, un sito patrimonio Unesco ha ospitato lo spettacolo inaugurale dei Giochi (lo scorso 22 febbraio era successo lo stesso per la chiusura delle Olimpiadi invernali). Tutto sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad assistere allo show anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, oltre ai presidenti della Lombardia Attilio Fontana e della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Presenti anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi.

I Giochi

Gli eventi sportivi in Italia proseguono con i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terranno dal 6 al 15 marzo. A cinquant’anni dalla prima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali a Örnsköldsvik, in Svezia, l’evento torna in Italia dopo due decenni e dopo gli emozionanti Giochi Olimpici Invernali. Con 665 atleti Paralimpici e atlete Paralimpiche, con 79 serie di medaglie da assegnare, saranno numeri da record per Milano Cortina 2026. Le competizioni si svolgeranno in quattro località: Milano, Verona, Tesero e Cortina D’Ampezzo.

Il programma completo dello sci alpino Paralimpico

Il programma completo del biathlon Paralimpico

Il programma completo dello sci di fondo Paralimpico

Il programma completo del Para ice hockey

Il programma completo dello snowboard Paralimpico

Il programma completo del wheelchair curling

Dove vedere le gare dei Giochi Paralimpici

Le gare dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta su Olympics.com e nell’app ufficiale in diversi territori. L’elenco completo delle emittenti televisive e radiofoniche e dei canali di streaming digitale che trasmettono i Giochi Paralimpici in diretta è disponibile qui.