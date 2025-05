Il primo commento del Vescovo Tisi, dopo l’elezione del nuovo Papa

L’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi ha appreso la notizia dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV nella chiesa di Zortea (valle del Vanoi) mentre stava celebrando la messa, durante la visita pastorale. Le prime reazioni: un appaluso dei fedeli, il sorriso di don Augusto e tanta commozione. Dopo la celebrazione della messa a Zortea e prima di incontrare gli operatori turistici della zona, ha rilasciato il suo primo commento. Leone XIV è nato a Chicago (USA), dove fu vescovo il cardinale trentino Bernardin. Un legame per il quale si respira gioia a Primiero, terra natale di Bernardin

Il nuovo Papa (ph Vatican media) e in copertina il Vescovo di Trento, Lauro Tisi

Primiero/Vanoi (Trento) – “Ho avuto la notizia a Zortea, mentre stavo per iniziare l’Eucarestia, assieme al parroco don Augusto Pagan, da un fedele che ci ha detto che c’era la fumata bianca. Abbiamo quindi celebrato la messa per il nuovo Papa, senza conoscere il nome. Al termine della celebrazione abbiamo ascoltato l’annuncio le prime parole del nuovo Papa. Mi hanno allargato il cuore, partendo da quell’incipit “La pace sia con voi” che è la vera dimensione di quest’ora della storia, ma mi ha poi scaldato il cuore il fatto che abbia fatto riferimento a quella pace che è Cristo.

La fumata bianca durante la messa a Zortea

Sulle tracce di S. Agostino

Un altro passaggio interessantissimo la citazione di Sant’Agostino “Con voi sono cristiano, per voi sono Vescovo”, il ricordare poi Francesco e la sua grande intuizione sulla sinodalità. Inoltre, mi è piaciuto molto il fatto che abbia ricordato la Diocesi del Perù dove è stato Vescovo e mandato loro quel saluto caloroso. Davvero credo che questa elezione, così significativa anche per la sua rapidità, sia il colpo d’ala dello Spirito Santo che per quest’ora della storia, così complessa, ha veramente consegnato alla Chiesa un Pastore con delle caratteristiche incredibili: poliglotta, con esperienza missionaria in mezzo ai poveri nel Perù, e nello stesso tempo un uomo di grande cultura teologica: ripeto, bellissimo quel riferimento iniziale a Gesù Cristo pace.

In questi anni ha lavorato a stretto contatto con papa Francesco per la nomina dei vescovi ed è stato scelto da lui; conosce quindi anche la “macchina” della Curia romana e credo che questo sia un vantaggio per renderla sempre più è un efficiente nel suo servizio alle Chiese particolari. Su questo è stato bello il riferimento esplicito alla chiesa di Roma, proprio come ricordava Francesco. Quanto a Sant’Agostino, dal cui Ordine proviene, credo che papa Leone ci aiuterà a ritrovare e a riscoprire in tutta la sua freschezza questo gigante del Cristianesimo”.

Il ricordo del Cardinal Bernardin

Leone XIV è nato a Chicago (USA), dove fu vescovo il cardinale trentino Bernardin. Un legame per il quale si respira gioia a Primiero, terra natale di Bernardin, come conferma il parroco don Giuseppe Da Pra. In questi giorni in molti speravano nell’elezione del Cardinale veneto, Pietro Parolin – cittadino onorario di Primiero -, sfumata però durante il Conclave.