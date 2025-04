Offrire assistenza e supporto alle migliaia di fedeli che in questi giorni stanno raggiungendo la basilica di San Pietro

Un compito affidato al Sistema di Protezione civile, che coinvolge 700 operatori volontari provenienti dalle diverse Regioni italiane. In Duomo a Trento, grande partecipazione alla Messa in suffragio. Vescovo Lauro ne ripercorre il pontificato: “I poveri siano signori della nostra vita”. Giubileo,1200 ragazze e ragazzi trentini in viaggio verso Roma. In Duomo la benedizione del vescovo Lauro e la testimonianza dei genitori di Sara Piffer. Il ricordo di papa Francesco di mons. Luigi Bressan: “Fino all’ultimo si è dato per il bene”

NordEst – Una folta delegazione trentina, è giunta a Roma in vista dei funerali che saranno celebrati sabato mattina. Il contingente è composto da 42 volontari e un funzionario del Servizio prevenzione rischi: una squadra espressione del senso civico che caratterizza da sempre il Trentino nelle grandi mobilitazioni nazionali. Ne fanno parte 18 operatori dei Nuclei volontari alpini della Protezione civile dell’Ana, 11 Vigili del fuoco volontari, 5 operatori del Soccorso alpino e speleologico, 5 colleghi della Croce Rossa italiana e 3 Psicologi per i popoli. Ospitati nel campo allestito a Centocelle, gli operatori trentini saranno impegnati nell’area di Piazza Cavour – poco distante da Castel Sant’Angelo – e il colonnato del Bernini, ossia le zone della città maggiormente interessate dall’imponente afflusso di pellegrini.

In questa particolare occasione che coinvolge diverse strutture operative, non ci sono macerie da rimuovere né vite da salvare. Il compito degli operatori è accogliere e sostenere la folla con discrezione, dall’ascolto alla distribuzione dell’acqua, mentre si avvicina un momento carico di emozioni per molti credenti. Le donne e gli uomini della Protezione civile, pur indossando divise diverse, sono mossi dallo stesso spirito: quello della solidarietà. Per loro, essere presenti nella capitale in queste giornate così delicate non è solo un servizio, ma un privilegio. L’impegno, che vedrà gli operatori coinvolti in turni che vanno dal mattino presto fino a tarda ora, consentirà loro di partecipare attivamente a un momento che vede Roma e Città del Vaticano sotto i riflettori di tutto il mondo.