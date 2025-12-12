Due giovani liguri di 19 e 20 anni, recuperati senza gravi conseguenze

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Due alpinisti di 19 e 20 anni, residenti ad Albenga in Liguria, sono stati soccorsi venerdì nel tardo pomeriggio, sul canale Nord di Cima dei Bureloni (Pale di San Martino, Primiero) dopo essere stati colpiti da una scarica di sassi. Stavano risalendo il canale innevato quando, ad una quota di circa 2900 metri, una scarica ha colpito il primo di cordata, che ha riportato delle escoriazioni e lesioni su alcune parti del corpo, mentre il secondo è rimasto illeso. La chiamata al Numero Unico per le Emergenza è arrivata intorno alle 17.45, due ore dopo l’incidente: i due hanno dovuto risalire il canale fino a 100 metri dalla forcella, dove i loro cellulari hanno ripreso segnale.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre in piazzola si rendevano disponibili gli operatori della Stazione di San Martino del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero ha caricato un secondo tecnico di elisoccorso in piazzola a Transacqua e si è portato sul luogo. Con due verricelli gli alpinisti sono stati recuperati e imbarcati sull’elicottero, che li ha portati in piazzola a Primiero. Sono stati valutati da un medico e poi, con il supporto dei vigili del fuoco, condotti alla località Pian dei Casoni, dove avevano parcheggiato l’autovettura.