Escursionista recuperato sulle Pale, ad attirare escursionisti è il nuovo bivacco che spopola sui social

Sì è concluso nella tarda mattinata di mercoledì un intervento di soccorso per un escursionista rimasto bloccato lungo la ferrata Bolver Lugli, ad una quota di circa 2.600 metri

San Martino di Castrozza (Trento) – Il giovane, classe 2002 e residente a Cesena, stava rientrando dal Bivacco Fiamme Gialle, dove aveva trascorso la notte, quando si è trovato impossibilitato a proseguire nella discesa a causa dell’ingente presenza di neve, caduta nottetempo. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 800 112 000 è arrivata intorno alle 11.30. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre due operatori della Stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. L’elicottero ha fatto dunque base a San Martino, sbarcandovi l’equipe sanitaria in quanto l’escursionista risultava essere illeso e attendendo il diradarsi della nebbia per poter raggiungere l’uomo in quota. Intorno a mezzogiorno, l’elicottero ha potuto infine effettuare il sorvolo, recuperare l’escursionista ed elitrasportarlo a valle.

Nuovo Bivacco, si moltiplicano i soccorsi

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino invita a prestare la massima attenzione nella pianificazione delle escursioni in quota. L’itinerario che conduce al Bivacco Fiamme Gialle, struttura recentemente rinnovata e diventata particolarmente attrattiva, è un percorso impegnativo che richiede adeguata preparazione tecnica, esperienza e attrezzatura idonea. Proprio in questa zona, negli ultimi mesi, si sono registrati diversi interventi di soccorso, un numero che non ha precedenti negli ultimi anni.



È inoltre importante ricordare che, in questa stagione, la montagna presenta ancora neve in quota e le condizioni restano ben diverse da quelle estive. Prima di intraprendere escursioni di questo tipo è indispensabile informarsi sullo stato attuale del percorso rivolgendosi ai professionisti della montagna, come guide alpine e gestori dei rifugi, evitando di limitarsi a guardare video su internet o social.