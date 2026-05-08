Palazzina in fiamme a Fonzaso: nessun ferito ma danni ingenti

Fiamme giovedì sera in centro a Fonzaso nel Feltrino. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul luogo dell’incendio erano presenti anche i Carabinieri e il sindaco di Fonzaso

L’incendio a Fonzaso (ph Stefano big Taufer / VVF Belluno)

NordEst – Fiamme in centro a Fonzaso nel Bellunese, giovedì in tarda serata. Il rogo è divampato all’interno di un’abitazione disposta su tre livelli. L’allarme è scattato prima delle 21 di giovedì sera, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi nel piano mansardato dell’edificio, richiedendo un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Feltre, supportate dal personale della sede centrale di Belluno con autoscala e carro aria, oltre ai volontari del Basso Feltrino. Complessivamente hanno operato diciannove vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo, con l’obiettivo di evitare che le fiamme raggiungessero i piani inferiori e le abitazioni vicine.

Le operazioni si sono protratte fino alle 4.20 del mattino di venerdì, tra spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri e il sindaco del paese per gli accertamenti e le verifiche di competenza. Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, che dovranno chiarire l’origine dell’incendio.

L’intervento dei vigili del fuoco