Padre dimentica due bimbe sull’A22, interviene la Polstrada

Nell’area di servizio Paganella Est dell’autostrada del Brennero

Trento – Convinto di averle sui sedili posteriori dell’auto, magari addormentate, un papà ha abbandonato le sue bambine, entrambe minorenni, nell’area di servizio Paganella Est dell’autostrada del Brennero A22. È accaduto il 12 agosto scorso, ma si è saputo soltanto in queste ore. È stato il personale dell’area di servizio a segnalare le due bambine, spaesate e sole, alla Polizia Stradale della sottosezione di Trento, prontamente intervenuta sul posto.

Nonostante le bimbe non parlassero italiano, gli agenti sono riusciti a farsi dare il numero di telefono del padre, ancora convinto che le figlie stessero dormendo a bordo. A quel punto il papà distratto è tornato indietro per recuperare le bambine, riaffidate formalmente ai genitori. L’episodio è stato comunque segnalato alla Procura e al Tribunale per i minorenni di Trento.

In breve

Un giovane di 22 anni è rimasto gravemente ustionato la mattina di sabato 16 agosto, poco dopo le 10. E’ successo a Rovereto, nella frazione di Toldi. Colpito dalle fiamme a braccia, gambe e volto, stava armeggiando con giochi pirotecnici e non ha prestato attenzione alle scintille. Si è innescata la polvere pirica e gli ha procurato gravi ferite. La Polizia scientifica, che è intervenuta, ha escluso eventuali altre piste. Trasferito d’urgenza con l’elicottero al Centro grandi ustionati di Verona, è in terapia intensiva