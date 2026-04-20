La vittima è un 48enne residente in provincia di Padova

Un uomo è morto in strada, nella notte, a Padova in zona via dei Colli. Poco prima della mezzanotte è arrivata una segnalazione da parte di alcuni passanti per una persona in difficoltà. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno trovato un uomo con ferite da arma da taglio. E’ stato chiesto l’intervento del 118, il personale sanitario ha tentato di rianimarlo ma, poco dopo, il ferito è deceduto

NordEst – n uomo morto per ferite da accoltellamento. E’ accaduto a Padova in via dei Colli della città euganea. La polizia è intervenuta poco prima della mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà. La vittima è un 48enne italiano residente nel Padovano. Sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo con lesioni e ferite da arma da taglio. Immediata la richiesta di intervento del 118 che ha tentato invano di rianimare il ferito. Sul posto si è recato il Pubblico Ministero di turno insieme alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica. Si procede per un caso di omicidio.