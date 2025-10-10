Ottobre mese della prevenzione Lilt, torna la passeggiata rosa a Primiero

Primiero (Trento) – Torna la “passeggiata in rosa”, sabato 11 ottobre 2025 a Primiero. Una iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno. La passeggiata è aperta a tutti, con partenza dalla piazza del Comune di Primiero San Martino, alle ore 14:15. Il percorso attraverserà Fiera di Primiero, Navoi, Parco Clarofonte, per terminare al Parco Vallombrosa, dove alle 15:30 è prevista una merenda. Durante la passeggiata sarà possibile partecipare portando passeggini decorati di rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno. Al momento della partenza, i partecipanti potranno ritirare una maglietta rosa, che rappresenta un ulteriore segno di sostegno e partecipazione, fino ad esaurimento scorte. L’iniziativa prevede anche un momento di dialogo alle 16:15 con la giornalista Romina Gobbo, autrice dello spettacolo teatrale “Sono (ancora)viva”, che offrirà una riflessione sul tema attraverso la sua esperienza. Inoltre, per coinvolgere le famiglie, saranno organizzate attività ludiche dedicate a bambini e ragazzi in collaborazione con il CAT – officina giovani.

La passeggiata non è solo un momento di condivisione e movimento all’aria aperta, ma rappresenta soprattutto un gesto importante di sensibilizzazione e promozione della salute femminile. Durante l’evento sarà organizzata una raccolta fondi a favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), per supportare la ricerca nel campo della prevenzione del tumore al seno. Questa iniziativa si inserisce nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e di una sensibilizzazione diffusa. Partecipare alla “Passeggiata e passeggini in rosa” significa contribuire a una causa che tocca profondamente la vita di molte persone, con un gesto semplice ma significativo di solidarietà e consapevolezza.

Il programma

14:15 ritrovo presso la piazza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza

14:45 partenza passeggiata e passeggini in rosa

15:30 arrivo e merenda al Bar Parco Vallombrosa

16:15 Dialogo con la giornalista Romina Gobbo, autrice dello spettacolo teatrale “Sono (ancora)viva”

Attività ludiche in collaborazione con CAT – officina giovani

Le visite a Primiero

Visite Lilt a Primiero. Lilt informa che la giornata dedicata alle visite di controllo senologiche – gratuite – è martedì 28 ottobre presso la sede Lilt a Imèr, dove è possibile effettuare prenotazioni ogni giovedì pomeriggio. Delegazione Primiero Vanoi Via Nazionale 56 – 38050 Imèr – Tel. e Fax 0439.725322 – delegazioneprimiero@lilttrento.it – Orario di apertura al pubblico: giovedì ore 14:30 – 17:00. Per donazioni alla Delegazione: IBAN IT15U0814005614000024060732