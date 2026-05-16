L’orso sull’Altopiano di Asiago è un maschio di due anni

Provincia di Vicenza, ‘l’uomo stia lontano’

NordEst – L’orso di passaggio sull’Altopiano di Asiago che la Polizia provinciale di Vicenza sta monitorando è un giovane maschio di circa due anni in fase di dispersione. Proviene dall’area di Trento e si sta muovendo progressivamente verso est. Il percorso è tracciato da circa trenta giorni, quando l’animale è stato registrato a Becco di Filadonna, a Folgaria. Poi l’arrivo sull’Altopiano. L’orso viene monitorato in collaborazione col mondo venatorio, inquadrato e visto quasi ogni notte grazie alle fototrappole comunemente utilizzate per il controllo dei cinghiali. Dalle analisi su un escremento, è possibile rilevare che finora l’orso si sta cibando esclusivamente di vegetali.

Ora il campione sarà sottoposto a specifiche analisi genetiche per riuscire ad assegnare un nome all’esemplare. Per ora comunque l’animale non ha un comportamento problematico: oltre a nutrirsi di vegetali, non si avvicina mai alle abitazioni e nessun cittadino lo ha mai visto direttamente. “Di fronte al transito di questi esemplari è fondamentale ribadire un principio di rispetto per la fauna: quanto più l’uomo sta lontano, tanto meglio è per l’orso e per gli animali selvatici in generale – sottolinea il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin -. Mantenere la giusta distanza e non interferire con i loro habitat è il modo più corretto e sicuro per tutelare sia la nostra comunità sia la stessa fauna selvatica”.

Bond: “Monitoriamo con Polizia e uffici regionali”

“In questi giorni un esemplare di orso, probabilmente maschio, è stato rilevato tramite fototrappole nel margine sud dell’Altopiano di Asiago, a ridosso della Valle del Brenta. Al momento non si segnalano avvistamenti diretti dell’animale da parte della popolazione, né risultano danni ad apiari o allevamenti”. Lo annuncia l’assessore regionale Dario Bond. “La situazione è attentamente monitorata dal personale formato della Polizia Provinciale di Vicenza, in stretta collaborazione e coordinamento con gli uffici competenti della Regione. Invito i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti. Seguiamo da vicino l’evolversi della situazione”.

“La presenza dell’orso nel territorio regionale del Veneto è sporadica e non c’è una popolazione stanziale – prosegue Bond -. Molto spesso i giovani maschi, una volta diventati indipendenti dalla madre, si allontanano dal nucleo riproduttivo principale per evitare competizione e fenomeni di inbreeding. In questa fase possono percorrere anche lunghe distanze, arrivando dal vicino Trentino, dal Friuli-Venezia Giulia o, come già avvenuto in passato, anche da altre nazioni confinanti”.

La Regione ricorda inoltre che questi esemplari, se attratti da fonti alimentari facilmente accessibili, possono talvolta avvicinarsi alle aree abitate. Per questo motivo è importante adottare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti e nella custodia di eventuali fonti di cibo, apiari ed animali domestici. Grazie ad un costante pattugliamento dell’area interessata, sono già stati prelevati campioni genetici che verranno analizzati per determinarne con maggiore precisione la provenienza dell’animale. La Polizia Provinciale di Vicenza e gli uffici competenti dell’Amministrazione regionale del Veneto, continueranno a monitorare attentamente la situazione, mantenendo costante il coordinamento con gli enti preposti alla gestione della fauna selvatica.