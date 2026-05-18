Orso a Cadine, la Provincia: “Nessuna aggressione o inseguimento”

Una donna di 30 anni avrebbe avvistato un orso nei boschi della zona ma non sarebbe stata aggredita o inseguita

Trento – Dopo l’avvistamento durante una corsa, terrorizzata, la giovane sarebbe riuscita ad allertare – grazie al compagno – il numero di emergenza 112. Sono intervenuti per primi i vigili del fuoco del posto. I fatti sono avvenuti domenica 17 maggio, sul sentiero che da Fontana Filia porta a Terlagoa. La donna si sarebbe accorta della presenza del plantigrado mentre correva.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari che hanno riaccompagnato l’escursionista alla sua auto. Non si è quindi verificata alcuna aggressione, né un inseguimento come conferma il Corpo forestale del Trentino che ha raccolto la testimonianza diretta della donna.

La nota della Provincia

“Un orso è stato avvistato attorno alle 13.30 di domenica da una escursionista che stava percorrendo un sentiero nei boschi di Cadine (Trento), in località strada Strapiana. Seguendo correttamente le regole di comportamento nelle aree di presenza di plantigradi, la donna si è allontanata. L’evento è stato segnalato alla Centrale unica di emergenza 112 dal compagno allertato al telefono. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari che hanno riaccompagnato l’escursionista alla sua auto. Non si è quindi verificata alcuna aggressione, né un inseguimento come conferma il Corpo forestale del Trentino che ha raccolto la testimonianza diretta della donna”.

In breve

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