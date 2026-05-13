Orsi, legittimo l’abbattimento di KJ1 per il Consiglio di Stato

Respinto il ricorso di un’associazione animalista e confermata la correttezza dell’azione della Provincia

Trento – In seguito all’abbattimento dell’orsa KJ1 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da un’associazione animalista contro la sentenza del Tar che aveva ritenuto legittimo il decreto di rimozione. Nel provvedimento, i giudici di Palazzo Spada – informa la Provincia – hanno respinto la richiesta risarcitoria dell’associazione, ritenendo che non fosse stato provato alcun danno e confermando altresì la piena legittimità del decreto in considerazione dell’approfondita istruttoria effettuata dall’Amministrazione e dell’ampia motivazione fornita a supporto.

Considerato il ruolo centrale che ha la tutela della persona nell’ambito dell’ordinamento giuridico, nella sentenza è stato riconosciuto come l’amministrazione provinciale abbia ampiamente dimostrato in sede istruttoria l’elevata pericolosità dell’esemplare, classificata ai massimi livelli del Pacobace, e agito nel rispetto del principio di proporzionalità. L’abbattimento infatti è stato ritenuto l’unica misura idonea a garantire la sicurezza pubblica in tempi rapidi, diversamente da cattura e detenzione che avrebbero esposto la popolazione a ulteriori rischi.

“Esprimiamo soddisfazione – le parole del presidente Maurizio Fugatti – per il riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, della correttezza dell’azione amministrativa della Provincia autonoma di Trento, fondata su approfondite valutazioni istruttorie e orientata in via prioritaria alla tutela dell’incolumità e sicurezza pubblica”. Per l’assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca Roberto Failoni “si conferma la responsabilità e accuratezza che sono alla base dell’operato dell’amministrazione nella gestione della fauna selvatica, con un’attenzione rivolta in primo luogo alla tutela delle persone e del territorio”.

In breve

Trento, un artigiano di 40 anni, residente in alta Valsugana è stato vittima di maltrattamenti, pestaggi e derisioni da parte della compagna e della suocera. Una situazione insostenibile, che culminava spesso con aggressioni sotto gli occhi del figlio. Gli abusi erano accompagnati da minacce ad ogni protesta della vittima. L’ultimo episodio è avvenuto il 19 aprile, quando l’uomo si è fatto medicare in ospedale in seguito alle violenze subite. Questa volta, però, il 40enne ha deciso di denunciare l’accaduto e, il giorno dopo, è andato dai carabinieri. Per questo motivo, le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze di vicini e amici, che erano a conoscenza della situazione. Da qui la segnalazione inviata dai militari e la decisione del pubblico ministero Nadia La Femina di chiedere al giudice per le indagini preliminari Gianmarco Giua di disporre il divieto di avvicinamento delle due donne all’artigiano e l’applicazione del braccialetto elettronico.