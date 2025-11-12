Orsi e lupi, in Valsugana e Tesino una nuova consultazione

Si voterà dal 17 al 29 novembre in tutti i Comuni del comprensorio. E’ la sesta consultazione sul tema nelle valli del Trentino

Borgo Valsugana (Trento) – Dopo le consultazioni già svolte in Val di Sole, Val di Non, Paganella, Valle dei Laghi e Giudicarie, è ora il turno della Valsugana e del Tesino di pronunciarsi sulla presenza dei grandi carnivori sul territorio. I cittadini del territorio, potranno esprimere la propria opinione attraverso un referendum che si terrà dal 17 al 29 novembre. I seggi saranno allestiti in tutti i Comuni della zona e resteranno aperti dal lunedì al sabato, nella fascia oraria mattutina compresa tra le 9 e le 12.

La consultazione popolare è stata organizzata dal Comitato “Valsugana liberi e sicuri”, che presenterà l’iniziativa nel corso di un incontro pubblico in programma venerdì sera 14 novembre alle 20.30. L’appuntamento è fissato a Castello Tesino, presso Palazzo Gallo.