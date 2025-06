Orienteering, al via in Trentino i mondiali juniores. Grande attesa per gli atleti di casa

In gara 350 atleti da 41 Paesi attesi a Baselga di Piné. La settimana JWOC 2025 si è idealmente aperta con la convention FISO che ha celebrato i 50 anni dell’Orienteering in Italia e che si è svolta a Baselga di Pinè. Accanto al mondiale si terrà la “5 Days of Italy”, competizione aperta agli amatori che richiamerà circa 1.000 partecipanti, per un totale stimato di 20.000 presenze turistiche sul territorio e un indotto di 2 milioni di euro.

Baselga di Piné (Trento) – Il Trentino torna protagonista sulla scena internazionale dell’orienteering: dal 27 giugno al 3 luglio si disputano i Campionati del Mondo Juniores di corsa-orientamento (JWOC), che porteranno sull’Altopiano di Piné, in Val di Cembra e in Valsugana oltre 350 atleti under 20 provenienti da 41 Paesi di tutti i continenti. L’orienteering è sport e scuola di vita all’aria aperta: abitua a leggere il territorio, affrontare l’inaspettato, prendere decisioni rapide sotto pressione.

Uno strumento educativo ampiamente utilizzato a livello scolastico per introdurre bambini e ragazzi all’attività fisica, stimolando abilità cognitive e relazionali, e ideale per contenere i rischi della sedentarietà infantile. Nato nei paesi nordici, l’orienteering oggi è praticato in tutto il mondo e a tutte le età: studi scientifici ne documentano i positivi effetti nel favorire l’invecchiamento attivo riducendo problemi di salute e livelli di depressione, in particolare tra gli over 65. Utilizzando mappa e bussola, gli orientisti devono raggiungere una serie di punti di controllo (definiti lanterne) in un’area sconosciuta nel minor tempo possibile.

È una disciplina che sfida sia il corpo che la mente, richiedendo una combinazione di abilità fisiche e strategiche per affrontare il terreno e raggiungere i punti di controllo nel modo più efficace. Molti campioni dello sport in gioventù hanno praticato l’orienteering, tra questi il fuoriclasse del ciclismo Tadej Pogacar. Cuore dell’evento sarà Baselga di Piné, già designata sede dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028, che ospiterà anche la cerimonia d’apertura venerdì 27 giugno. Parallelamente al mondiale si terrà la “5 Days of Italy”, competizione aperta agli amatori che richiamerà circa 1.000 partecipanti, per un totale stimato di 20.000 presenze turistiche sul territorio e un indotto di 2 milioni di euro. Organizzata in occasione del 50/o anniversario dalla fondazione della Fiso, realtà in crescita che punta decisa al definitivo riconoscimento come federazione sportiva del CONI, la rassegna iridata di orienteering torna in Trentino a 11 anni dai Mondiali Assoluti del 2014.

Il programma

(Immagini Fiso)

Prevede gare di tutte le specialità della corsa-orientamento: Sprint Relay (Levico Terme), Sprint (Cembra), Long (Fornace), Middle e Forest Relay (Baselga di Piné). Tra le sedi della 5 Days figurano anche Borgo Valsugana e Cembra-Lisignano. Dodici gli azzurrini convocati dal CT Stefano Raus: tra i più rappresentativi Silvia Di Stefano, Paride Gaio, Samuele Acler e Lisa Rivetta. Favorite per i titoli e le medaglie le nazionali nordiche, con Finlandia e Norvegia in prima fila. I Campionati del Mondo saranno trasmessi in streaming su IOF TV, la web TV della Federazione Internazionale, mentre gli highlights andranno in onda su Raisport (canale 58 del digitale terrestre).

Venerdì 27 Giugno

17.30 Cerimonia di Apertura JWOC

Sabato 28 Giugno

10.00 1a Tappa 5 Days of Italy

15.30 Sprint Relay JWOC

Domenica 29 Giugno

09.00 Sprint Distance JWOC

14.30 2a Tappa 5 Days of Italy

Lunedì 30 Giugno

09.00 Long Distance JWOC

Martedì 1° Luglio

10.00 3a Tappa 5 Days of Italy

Mercoledì 2 Luglio

09.00 Middle Distance JWOC

10.00 4a Tappa 5 Days of Italy

Giovedì 3 Luglio

09.00 Mass Start Relay Men

11.15 Mass Start Relay Women

13.30 Cerimonia di chiusura JWOC

14.30 5a Tappa 5 Days of Italy