Sono ore di appensione per il trentino Mattia Debertolis, colpito da malore mentre gareggiava in Cina

Per ora la prognosi rimane riservata, il giovane atleta è ricoverato in rianimazione. Debertolis – 29enne, ingegnere civile che lavora a Stoccolma – era regolarmente in gara quando il suo Gps, dispositivo di cui sono dotati tutti gli atleti, ha improvvisamente smesso di trasmettere, segnalandolo fermo

Mattia Debertolis, nazionale italiana orienteering (ph FISO)

Chengdu (Cina) – Sono ore di grande apprensione anche a Primiero, per il forte atleta trentino, Mattia Debertolis, atleta della Nazionale italiana di Corsa Orientamento, colpito da un malore durante la prova Middle ai World Games di Chengdu. Secondo le prime ricostruzioni, riferisce la Federazione Orientamento in una nota, Debertolis – 29enne, ingegnere civile che lavora a Stoccolma – era regolarmente in gara quando il suo GPS, dispositivo di cui sono dotati tutti gli atleti, ha improvvisamente smesso di trasmettere, segnalandolo fermo. Questo ha fatto scattare immediatamente le operazioni di soccorso.

Il corridore è stato individuato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverato. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Anche l’ambasciata italiana in Cina è stata allertata e si è prontamente attivata per prestare il necessario supporto.