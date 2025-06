Orientamento, ecco i convocati ai Mondiali 2025

Arrivano le convocazioni per Coppa del Mondo (Svezia 15 al 23 giugno 2025 a Idre Fjäll ) e Mondiali (Finlandia 7-12 luglio) di Corsa Orientamento. Successo in questi giorni per le gare di Mezzano e Passo Cereda nel Primiero

NordEst (Fiso) – Il CT Stefano Raus ha ufficializzato i nomi degli azzurri che rappresenteranno l’Italia nei prossimi appuntamenti internazionali di rilievo.

«Finalmente ci siamo. Questi sono i momenti più importanti dell’anno per gli élite. Solitamente il primo round di Coppa del Mondo si disputa all’inizio della stagione, ma nel 2025 sarà a sole due settimane dal Mondiale assoluto. Un programma inusuale che ci vedrà al via dapprima in Svezia. Si tratta di terreni che non ci sono particolarmente favorevoli, anche se abbiamo atleti come Mattia Debertolis e Sebastian Inderst, che vivono in Svezia e possono esprimersi bene.»

Le prove di selezione sono state le stesse per entrambi gli eventi.

«Avremo due defezioni nelle gare di Coppa, per motivi diversi: Maddalena De Biasi e Anna Pradel non saranno al via, rispettivamente per ragioni di studio e lavoro. In Coppa del Mondo schiereremo due donne e quattro uomini, mentre al Mondiale avremo tre donne e quattro uomini.»

Sui Mondiali:

«Saremo in Finlandia, a Kuopio. Abbiamo bei ricordi dello scorso anno, con una bella prova nella Staffetta maschile. In queste competizioni i posti sono limitati: ogni nazione può iscrivere al massimo tre atleti per gara, più l’eventuale campione del mondo in carica. Credo che possiamo fare bene. Valutando quanto fatto lo scorso anno, penso che siamo in grado di ben figurare. Sarebbe importante anche in ottica ranking internazionale, che ci permetterebbe di schierare lo stesso numero di atleti anche in Ungheria. Il ranking cambia continuamente, ma i nostri atleti meritano soddisfazioni per l’impegno che stanno dimostrando. I terreni saranno impegnativi, Orienteering puro, nato proprio in queste zone.»

Infine: «Saranno eventi molto godibili per gli appassionati. Seguiteci anche da casa!»

CAMPIONATI MONDIALI

W Élite

De Biasi Maddalena 0147 – Orienteering Tarzo A.S.D.

Lucchetta Jessica 0824 – Park World Tour Italia S.S.D. S.R.L.

Pradel Anna 0033 – U.S. Primiero A.S.D.

M Élite

Bettega Damiano 0048 – A.S.D. G.S. Pavione

Debertolis Mattia 0824 – Park World Tour Italia S.S.D. S.R.L.

Inderst Sebastian 0824 – Park World Tour Italia S.S.D. S.R.L.

Mariani Francesco 0221 – Polisportiva G. Masi A.S.D.

Tecnico

Raus Stefano 0015 – Orienteering Pergine A.S.D.

Fisioterapista

Rossi Daniele 0048 – A.S.D. G.S. Pavione

Riserve

Caglio Anna 0165 – A.S.D. Polisportiva Besanese

Dallavalle Roberto 0573 – Gronlait Orienteering Team A.S.D.

Programma

Domenica 06/07 Volo Linate-Helsinki (10:35), viaggio in auto Helsinki-Kuopio

Lunedì 07/07 Technical model event, model event, cerimonia di apertura, TOM

Martedì 08/07 Gara Middle qualification, TOM

Mercoledì 09/07 Gara Middle Final, TOM

Giovedì 10/07 Gara Long

Venerdì 11/07 Model event, TOM

Sabato 12/07 Gara Relay, banquet

Domenica 13/07 Viaggio in auto Kuopio-Helsinki, volo Helsinki-Linate (17:40)

COPPA DEL MONDO:

Orienteering World Cup Round1, dal 15 al 23 giugno 2025 a Idre Fjäll

M Élite

Bettega Damiano 0048 – A.S.D. G.S. Pavione

Debertolis Mattia 0824 – Park World Tour Italia S.S.D. S.R.L.

Inderst Sebastian 0824 – Park World Tour Italia S.S.D. S.R.L.

Mariani Francesco 0221 – Polisportiva G. Masi A.S.D.

W Élite

De Biasi Maddalena 0147 – Orienteering Tarzo A.S.D.

Lucchetta Jessica 0824 – Park World Tour Italia S.S.D. S.R.L.

Tecnico

Raus Stefano 0015 – Orienteering Pergine A.S.D.

Riserve

Caglio Anna 0165 – A.S.D. Polisportiva Besanese

Dallavalle Roberto 0573 – Gronlait Orienteering Team A.S.D.

Programma

Domenica 15/06 Ritrovo ad Helsinki in serata, alloggio nei pressi dell’aeroporto

Lunedì 16/06 Volo Helsinki-Stoccolma (10:20), viaggio in auto Stoccolma-Idre Fjäll

Martedì 17/06 Technical model event, TOM

Mercoledì 18/06 Gara Shortened-long qualification, TOM

Giovedì 19/06 Gara Long

Venerdì 20/06 Model event, World Cup Midsummer Festivities, TOM

Sabato 21/06 Gara Middle

Domenica 22/06 Gara Relay

In breve

Trentino, dal 26 giugno al 4 luglio, Baselga di Piné sarà il centro di un vero e proprio festival mondiale della corsa orienteering tra i Mondiali Junior. Ben 350 atleti al via da ogni angolo del mondo) e le competizioni della 5 Days of Italy. Annunciate 20.000 presenze complessive collegate all’evento

Ai 1.350 metri di Passo Cereda si è chiusa l’intensa due giorni di orienteering che ha visto gli atleti giunti da 13 nazioni sfidarsi nella Sprint di Mezzano e nella Long odierna. Le prove hanno espresso quel clima di internazionalità che una precordiale richiede. In particolare, nelle categorie M20 e W20 si sono visti i migliori interpreti della disciplina sfidarsi. Partendo dalla categoria Elite, l’Italia registra però il successo di Maddalena De Biasi (Ori Tarzo), che riscatta il 2° posto di ieri, chiudendo in 1:17:50, e che ha preceduto le atlete di casa Anna Pradel (US Primiero), seconda in 1:19:25, e Viola Zagonel (Pol. Masi), terza con 1:23:13. Al maschile vince lo svizzero Tobias Schulthess (Forch OK) in 1:32:30, che precede il solandro di Croviana, Roberto Dallavalle (Gronlait), secondo in 1:34:41, e il grande favorito Francesco Mariani (Pol. Masi), terzo in 1:35:55. Tra i giovani MW20, la top 10 è un trionfo di bandiere internazionali. Tra le donne vince la svizzera Kati Hotz con Lisa Rivetta migliore delle azzurre, 10^. Al maschile ancora successo rossocrociato grazie a Gratian Bohi. Samuele Acler è l’azzurro meglio classificato, pure lui 10° (seguono maggiori dettagli in seguito). Nella Sprint premondiale Jessica Lucchetta (PWT) e Francesco Mariani (Pol. Masi) vincono la spettacolare prova cittadina

Tutte le classifiche del “Giro Tabià” 2025 a Prade nella valle del Vanoi. Premiazioni a sorpresa domenica pomeriggio, con il vicesindaco di Canal San Bovo Franco Zortea e il figlio, noto calciatore di serie A, Nadir Zortea, accolto dai giovani con un grande applauso.