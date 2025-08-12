Abbiamo sperato fino all’ultimo, ma Mattia Debertolis ci ha lasciati in Cina

La nota ufficiale della Federazione Orientamento è di lunedì sera che conferma la scomparsa. L’atleta trentino si è accasciato al suolo ed è svenuto durante una gara. L’équipe medica dei World Games è intervenuta immediatamente e ha portato Debertolis in ospedale. Dopo le prime analisi è stato trasportato direttamente in terapia intensiva e sono state attivate le ‘linee d’urgenza’ tra Cina e Italia. Il ricordo del forte atleta

NordEst – “Mattia ci ha lasciato, assistito fino in fondo dalla madre Erica, dal fratello Nicolò, dal resto della famiglia in Italia con il papà Fabio, la compagna Jessica, i nonni, dal presidente della sua società Gabriele Viale, dal CT Stefano Raus e dai suoi compagni di squadra Francesco, Anna e Caterina, da Alessio Tenani e Riccardo Scalet, da tutta la governance della IOF e dal Comitato Organizzatore dei World Games, dai medici e dagli infermieri dell’Ospedale di Chengdu, dai rappresentanti del Governo italiano in Cina, dal nostro amore e da quello di chi ti ha conosciuto ovunque nel mondo. Ciao Mattia, faremo tutti del nostro meglio per onorare il tuo ricordo”, scrivono il presiente Fiso, Alfio Giomi e il Consiglio Federale FISO. Grande dolore a Primiero in Trentino dove Mattia Debertolis era molto conosciuto per i suoi risultati ma anche per la sua gentilezza. L’intera comunità locale si stringe alla famiglia, in questi giorni di grande dolore.

L’estrema unzione

Nel pomeriggio di lunedì, Mattia Debertolis, atleta della Nazionale di Corsa Orientamento colpito da un grave problema di salute durante la gara d’esordio dei World Games, ha ricevuto il sacramento dell’Estrema Unzione. Il momento, profondamente toccante e intimo, è stato officiato dal Vescovo di Chengdu, giunto dopo un viaggio di due ore per raggiungere l’ospedale. La mamma, Erica Zagonel e il fratello Nicolò, hanno fortemente voluto che Mattia ricevesse questo sacramento.

In questo frangente così delicato, la città di Chengdu si è mobilitata ai massimi livelli – con il coinvolgimento di un luminare della medicina giunto da Pechino. All’ospedale erano presenti, oltre alla famiglia, il Commissario Tecnico Stefano Raus, il team manager Gabriele Viale e i compagni di squadra di Mattia. Nei giorni scorsi ha fatto visita anche il Console italiano in Cina, portando all’atleta la vicinanza delle istituzioni.

Il ricordo di Mattia in Polonia

“Il Presidente FISO, Alfio Giomi, manda in queste ore un messaggio agli azzurri della Mtb-O che saranno impegnati con i Campionati Mondiali in Polonia. È con immenso dolore che comunico la scomparsa di Mattia Debertolis, atleta della Nazionale italiana di Corsa Orientamento, a causa di un malore occorsogli venerdì 8 agosto, durante la prova middle dei World Games 2025 a Chengdu, Cina. Vista l’imminente partecipazione della squadra nazionale di MTB O alle competizioni mondiali in Polonia, per volontà della famiglia di Mattia e d’accordo anche con il Consiglio Federale, gli atleti potranno prendere parte alle competizioni in nome e in memoria di Mattia stesso. A tal proposito Vi invito, compatibilmente con l’ attrezzatura consentita in gara, ad indossare il lutto al braccio. Si informa che la Federazione, nel rispetto della memoria di Mattia, non diffonderà notizie o comunicati riguardanti i mondiali di MTB O. Ogni notizia in merito agli eventuali risultati di rilievo della nazionale verrà rinviata in un momento più opportuno”.