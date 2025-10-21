Tra le atlete più forti di sempre nella storia dell’orientamento, ha vinto un totale di 19 medaglie d’oro ai Campionati mondiali di orientamento e 10 medaglie d’oro ai Campionati mondiali di sci orientamento. Nel 2018 ha vinto l’evento Sky Marathon ai Campionati del mondo di skyrunning, nella sua seconda gara in assoluto nella specialità. Nel 2021 ha vinto – tra le molte altre – la gara di combinata ai Campionati mondiali di sci alpinismo. Gareggia per lo Stora Tuna OK nell’orientamento e per l’Alfta-Ösa OK nello sci orientamento.