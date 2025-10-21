Mercoledì 22 ottobre alle 20.15 in Comunità c’è Tove Alexandersson, pluricampionessa svedese
Primiero (Trento) – Appuntamento sportivo da non perdere mercoledì 22 ottobre alle ore 20.15, in sala Negrelli della Comunità di Primiero. Si tratta di un’occasione unica per conoscere da vicino una delle atlete più forti al mondo nel panorama dell’orienteering, della corsa in montagna, dello sci alpinismo e dello sci orientamento: la pluricampionessa svedese Tove Alexandersson.
Durante la serata, l’atleta scandinava condividerà con il pubblico la sua incredibile carriera e i suoi numerosi successi internazionali, offrendo uno spaccato privilegiato sul mondo dello sport e sulle discipline che l’hanno resa celebre. L’incontro rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano lo sport e la montagna.
Chi è Tove Alexandersson
Tra le atlete più forti di sempre nella storia dell’orientamento, ha vinto un totale di 19 medaglie d’oro ai Campionati mondiali di orientamento e 10 medaglie d’oro ai Campionati mondiali di sci orientamento. Nel 2018 ha vinto l’evento Sky Marathon ai Campionati del mondo di skyrunning, nella sua seconda gara in assoluto nella specialità. Nel 2021 ha vinto – tra le molte altre – la gara di combinata ai Campionati mondiali di sci alpinismo. Gareggia per lo Stora Tuna OK nell’orientamento e per l’Alfta-Ösa OK nello sci orientamento.