Il concerto dell’Orchestra della Speranza si terrà sabato 11 aprile alle ore 20.45 presso l’Auditorium Intercomunale

L’evento, della durata di circa due ore, sarà un momento speciale di incontro tra musica, istituzioni e volontariato del territorio. L’invito alla serata è aperto a tutta la cittadinanza ma i posti saranno disponibili in ordine di arrivo, sino ad esaurimento

La presentazione dell’evento a Primiero

Primiero (Trento) – Una serata in musica, con la solidarietà nel cuore. L’iniziativa ad ingresso libero, organizzata da Enti ed Associazioni del territorio, si propone di raccogliere fondi destinati a due associazioni locali: l’associazione di volontariato “La Formica” ODV e la cooperativa “Laboratorio Sociale” di Primiero, realtà impegnate quotidianamente in attività di inclusione e supporto alla comunità. Dopo i saluti dei rappresentanti locali di Comunità, Cassa rurale ed Apt il concerto entrerà nel vivo anche con la partecipazione della Scuola Musicale del Primiero, in un programma che alternerà momenti orchestrali, un intervento delle associazioni e l’esibizione di un solista.

“Questo appuntamento rappresenta per noi molto più di un concerto”, spiega il presidente dell’Orchestra della Speranza Aps Walter Buso, che aggiunge: “Da un lato c’è il valore musicale di una serata che riunisce artisti e giovani musicisti del territorio, dall’altro c’è la dimensione solidale che ne costituisce il cuore. Sinfonia della Solidarietà è l’occasione per dimostrare come la musica possa diventare strumento concreto di vicinanza e sostegno alla comunità”. Sul palco il gruppo di circa 40 musicisti diretti dal maestro Luis Lanzarini, docente al Conservatorio di Castelfranco Veneto, proporrà un repertorio di brani che spaziano dal pop al rock, dalle arie d’opera alla musica leggera, in un vero e proprio show che integra le sonorità delle esecuzioni strumentali con immagini e performance visive di grande impatto.

“Quello di Primiero in Trentino, è un appuntamento di particolare rilievo, anche perché apre un progetto nuovo, che porterà la musica e i valori dell’Orchestra della Speranza in un vero e proprio percorso anche nella vicina provincia di Belluno, con altre 3 o 4 date tra quest’anno e il 2027”, aggiunge Angelo Paganin, che con il Cantiere della Provvidenza coordina l’organizzazione dell’evento. “Dopo la bellissima esperienza sul palco del teatro di Belluno nel 2025 abbiamo pensato che questa musica e i suoi messaggi dovevano diventare un patrimonio condiviso; con i nostri partner di viaggio ci abbiamo creduto molto e i risultati, anche in termini di riscontri in fase di preparazione, sono estremamente positivi”. Grande soddisfazione, è stata espressa anche dai rappresentanti delle istituzioni locali: “Eventi come questo rafforzano il senso di comunità”, ha ribadito il presidente della Comunità, Bortolo Rattin, mentre Maurizio Bonelli, ha evidenziato il valore dell’impegno della Cassa rurale a favore del territorio. L’invito alla serata è aperto a tutta la cittadinanza ma i posti saranno disponibili in ordine di arrivo, sino ad esaurimento.

Le associazioni protagoniste della serata

L’ Associazione di volontariato “La Formica” persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non persegue scopi di lucro. Le specifiche finalità dell’Associazione di volontariato sono: favorire l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa di soggetti versanti in condizioni di disabilità psico-fisica; garantire adeguati supporti formativi in favore di genitori e familiari di soggetti versanti in condizioni di disabilità psico-fisica; promuovere un miglioramento del benessere psico-affettivo in capo a soggetti versanti in condizioni di disabilità psico-fisica; Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione può svolgere le seguenti attività: organizzare attività sportive, culturali e aggregative in favore di soggetti versanti in condizioni di disabilità psico-fisica; organizzare interventi di carattere medico-terapeutico in favore di soggetti versanti in condizioni di disabilità psico-fisica; organizzare corsi e moduli formativi, nonché consulenze d natura psicologica e psichiatrica, in favore di genitori e familiari di soggetti versanti in condizioni di disabilità psico-fisica; organizzare convegni, seminari e incontri in materia di disabilità psico-fisica; organizzare manifestazioni e campagne di sensibilizzazione circa le problematiche correlate alla disabilità psico-fisica; raccogliere e pubblicare materiale cartaceo ed audiovisivo in materia di disabilità.

Il Laboratorio sociale di Primiero, è frequentato da una decina di persone di età tra i 24 e i 75 anni, impegnate in attività creative e artigianali. Spaziano dalla lavorazione della ceramica al taglio e incisione laser, dalla serigrafia su tessuti e altri materiali alla tessitura con telai manuali, tutte proposte che stimolano la concentrazione e la precisione migliorando le abilità manuali e creative. Il laboratorio di arte e cultura offre l’opportunità di esplorare diverse forme di espressione artistica.