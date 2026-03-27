Ora legale 2026, tra sabato e domenica si spostano le lancette

Ora legale e risparmio, sulla bolletta non pesa solo l’illuminazione. Secondo quanto emerge dalle analisi di Terna, il ritorno all’ora legale comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro

NordEst – Domenica torna l’ora legale. Precisamente, il cambio scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con le lancette degli orologi che dovranno essere spostate un’ora avanti alle 2 di notte (che diventeranno le 3). Si dormirà quindi un’ora in meno.

Risparmi

Nel dettaglio, secondo quanto emerge dalle analisi di Terna, il ritorno all’ora legale comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kWh, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115mila famiglie. La diminuzione dei consumi, spiega il gestore, si tradurrà in un vantaggio per l’ambiente, determinando una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 142mila tonnellate di CO2. Il beneficio economico stimato per il periodo di ora legale nel 2026 è calcolato considerando un costo medio del kilowattora pari a 26,63 centesimi di euro (al lordo delle imposte) per il ‘cliente domestico tipo in tutela’, secondo i dati Arera relativi al primo trimestre dell’anno.

L’indagine conoscitiva

Dal 2004 al 2024 l’Italia ha risparmiato oltre 12 miliardi di kilowattora e circa 2,3 miliardi di euro grazie all’orario estivo. Mantenere l’ora legale tutto l’anno potrebbe generare un risparmio annuo di 720 milioni di kilowattora e circa 180 milioni di euro, riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica di 200.000 tonnellate l’anno, equivalenti all’assorbimento di circa sei milioni di alberi. E’ quanto si legge in un documento pubblicato dal Parlamento, che ha avviato una ‘Indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori’. L’indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2026.

Quando tornerà l’ora solare

L’ora legale sarà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre 2026, quella del 25, quando tornerà invece l’ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un’ora indietro.