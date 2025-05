La Provincia ha aggiornato il Dopi, documento di programmazione in materia di infrastrutture

Mori, la valle di Loppio e l’Alto Garda dall’alto [ Foto Matteo Rensi] , in basso Valsugana e in copertina Primiero

Trento – Ammontano rispettivamente a 165.130.000 euro per le strade e 5.300.000 euro per le piste ciclopedonali le risorse aggiuntive stanziate dalla Giunta provinciale con l’aggiornamento del Documento di Programmazione degli Interventi (DOPI) per la XVII legislatura in materia di infrastrutture. La delibera è stata proposta dal presidente e approvata venerdì scorso dall’esecutivo. Con questa variazione del documento delle opere provinciali, spiega il presidente della Provincia, vengono garantite le integrazioni di risorse necessarie per l’attuazione dei diversi interventi previsti nella pianificazione provinciale. Una programmazione, costantemente aggiornata, che riflette le priorità del territorio per la messa in sicurezza dell’ampia rete della viabilità, lo snellimento del traffico, nonché lo sviluppo della mobilità sostenibile e degli stessi territori in chiave ambientale e cicloturistica, come aggiunge il presidente. Ci sono quindi gli stanziamenti legati all’aumento dei costi che servono ad assicurare l’avanzamento delle opere già programmate e quelli altrettanto importanti per le nuove opere che entrano nella programmazione provinciale.

Per la sezione infrastrutture stradali figurano, assieme ai 100 milioni di euro inseriti nella programmazione per il tunnel di Tenna e raddoppio della SS47 Valsugana da Pergine Valsugana a Novaledo (assieme a 500.000 euro in più per spese tecniche) e ai 4 milioni aggiuntivi per il raddoppio della SS47 Valsugana da Castelnuovo a Grigno, figurano 6 milioni ulteriori per lo svincolo di Borgo Est, 9 milioni aggiuntivi per la variante di San Martino di Castrozza (1 milione per spese tecniche e 8 milioni per l’esecuzione dei lavori), 1,5 milioni di euro aggiuntivi per la riqualificazione della galleria “Ponte Pià” sulla SS237 del Caffaro, 1 milione di euro aggiuntivi per la sistemazione della strada provinciale 250 nel comune di Valfloriana. Tra i nuovi interventi, sempre nella sezione strade, ci sono, oltre al ponte sull’Adige alla Cacciatora per il quale sono stati inseriti 21,1 milioni di euro, i seguenti interventi: “messa in sicurezza e allargamenti della strada provinciale 3” a Brentonico (1,2 milioni di euro), prolungamento del marciapiede lungo il tratto della SP41 tra Castelnuovo e Scurelle (630.000 euro), messa in sicurezza dello svincolo sulla SS47 in località “Mochena” con il prolungamento della corsia di accelerazione per l’immissione da Civezzano e Piné (1 milione di euro), lavori di messa in sicurezza da caduta massi sulla SS240 lungo la retta del Fanum nei pressi di Mori (1,5 milioni di euro), rettifiche sulla SS12 in località San Pietro ad Ala (1,5 milioni), messa in sicurezza della SS12 con la realizzazione dei marciapiedi in località Posta Vecchia a Besenello (1 milione di euro), rettifica e messa in sicurezza della SS237 del Caffaro dall’abitato di Saone al ponte di Ragoli (1 milione di euro), realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP83, nell’area produttiva Sille/ex Pollo Trento/Barisei (1 milione di euro), realizzazione di una nuova rotatoria sulla 240 dir della Maza in località Bolognano all’intersezione con la SP 48 del monte Velo (1 milione di euro), ulteriori interventi di sistemazione e messa in sicurezza della SP 135 in val dei Mocheni (4 milioni di euro), variante esterna del passo del Tonale (8 milioni di euro).

Per le infrastrutture ciclopedonali vengono stanziati, oltre ai 5 milioni aggiuntivi per la seconda unità funzionale del sottopasso di piazzale Orsi a Rovereto (nel tratto sotto i binari), 300.000 euro per la redazione del documento delle alternative progettuali relativo alla realizzazione di un nuovo tratto di pista da Mezzolombardo al Sabino.

