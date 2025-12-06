Giudicarie: giovane arrestato con quasi un chilo di droga

Operazione dei Carabinieri nelle Giudicarie

San Lorenzo Dorsino (Trento) – Carabinieri di San Lorenzo Dorsino hanno arrestato un giovane residente in zona, sorpreso in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. Complessivamente, sono stati sequestrati quasi un chilo di cocaina, hashish e marijuana, oltre a contanti e materiale per il confezionamento. L’operazione è scattata durante un controllo notturno lungo la Strada provinciale 421, quando una pattuglia ha notato due auto accostate con i finestrini abbassati.

Insospettiti, i militari si sono avvicinati e hanno visto il passeggero di una delle vetture tentare di disfarsi di un involucro gettandolo dal finestrino: all’interno è stata recuperata della cocaina. La successiva perquisizione delle auto ha portato al sequestro di 80 grammi di marijuana e 350 euro in contanti. Estesa all’abitazione del ragazzo, la perquisizione si è rivelata cruciale: in vari armadi sono stati scoperti ulteriori 80 grammi di cocaina, più di 10 grammi di hashish e ben 840 grammi di marijuana. Oltre alla droga, sono stati sequestrati altri 750 euro in contanti e due bilancini di precisione.