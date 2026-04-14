Operazione antidroga della Polizia con 28 misure cautelari

Dieci persone residenti a Bolzano sono in carcere

Bolzano – La Polizia ha eseguito dalle prime ore dell’alba 28 misure cautelari nell’ambito di una complessa indagine, denominata “Daku”, su un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti in Alto Adige. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trento. Le misure riguardano altrettanti indagati, prevalentemente di nazionalità albanese.

Dieci persone residenti nel capoluogo altoatesino sono state condotte in carcere, mentre per altre otto sono stati disposti gli arresti domiciliari e per 10 l’obbligo di dimora, con provvedimenti che hanno interessato anche le province di Barletta-Andria-Trani, Brescia, Monza Brianza, Pordenone e Sondrio. All’operazione hanno partecipato gli investigatori della Squadra Mobile di Bolzano, supportati dai colleghi di diverse città del Nord Italia, dalle unità Sisco, dal Servizio Centrale operativo, dai Reparti prevenzione crimine e dalle unità cinofile.