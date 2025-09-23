Operaio colpito da un masso sotto la strada del Menador, ferito. Soccorsi anche nei boschi di Imèr

Un operaio residente a Baselga di Pinè del 1974 che stava lavorando lungo una strada forestale nei pressi della strada del Menador (Caldonazzo), è stato colpito da un sasso ed è ruzzolato in una scarpata nel bosco, ad una quota di 680 metri. Soccorsi mobilitati martedì mattina anche nei boschi di Imèr

I soccorsi lungo una strada forestale nei pressi della strada del Menador

Trento – La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12.10 dai colleghi. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre cinque operatori della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano la località dell’incidente, dove si trovavano anche sanitari, Vigili del fuoco di Caldonazzo e l’équipe dell’elisoccorso, sbarcata dall’elicottero tramite verricello. I soccorritori hanno prestato le prime cure del caso all’uomo, che è stato imbarellato e portato all’ambulanza, la quale lo ha infine condotto all’elicottero che stazionava a valle. L’uomo, che riportava alcuni traumi, è stato così portato all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’intervento si è concluso alle 13.30.

Soccorsi in azione anche a Imèr

Sanitari mobilitati poco prima delle 13 anche a Primiero, nei boschi di Imèr (zona centrale San Silvestro), dove è rimasto ferito un 25enne. Dopo le prime cure sul posto – informa Trentino Emergenza – il giovane è stato trasferito in ospedale in codice giallo per le cure del caso.