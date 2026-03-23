Tragedia sul lavoro nel Padovano

Un operaio di 22 anni ha perso la vita all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione dei metalli. L’allarme è scattato intorno alle 8 di lunedì in via Marconi

NordEst – Un operaio senegalese di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro (Padova). Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 assieme ai Carabinieri. La vittima, residente a Padova, secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel tentativo di effettuare il rabbocco del fluido di un macchinario, è rimasta incastrata all’interno di un cilindro, morendo all’istante a causa delle lesioni riportate. Nell’incidente un collega di lavoro è rimasto ferito alla mano destra, nel disperato tentativo di prestare soccorso e liberare il ventiduenne. Sul posto, oltre all’Arma per i rilievi di legge, è intervenuto il personale dello Spisal per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In breve

Belluno, strage di Santo Stefano di Cadore: chiesti gli arresti domiciliari per Angelika Hutter. I legali della 34enne tedesca hanno avanzato la richiesta chiedendo che possa scontare la pena residua nella comunità protetta di Ronco all’Adige, dove si trova attualmente.

Rovigo, minacciano cinque coetanei con un coltello da cucina: denunciati tre 16enni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri uno dei tre minorenni avrebbe puntato l’arma alla gola e all’addome degli aggrediti.

Venezia, i controlli: 26 tonnellate di pesce sequestrate e sanzioni per 40mila euro. Maxi operazione sulla filiera ittica coordinata dalla Direzione Marittima di Venezia: 89 ispezioni e 13 sanzioni amministrative comminate.