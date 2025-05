Operaio cade da 7 metri e muore nel trevigiano

La vittima è un 63enne di origine macedone. Vittime triplicate in Veneto rispetto al primo trimestre 2024: sono già 21. Uil Veneto, ‘assomiglia sempre più a un bollettino di guerra’

NordEst – La vittima è un Mohammed Memishoski, 63 anni, di origine macedone, residente in provincia e dipendente di una ditta di Monastier, incaricata di eseguire manutenzioni sul tetto dell’edificio, a San Biagio di Callalta (Treviso), cadendo da un’altezza di sette metri. Sembra che l’uomo fosse impegnato a sistemare delle coperture. L’allarme è stato dato dai colleghi che hanno assistito all’incidente. Sul posto, carabinieri, Suem 118 e Spisal. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è spirato sul posto. Si dovranno ora accertare le cause che hanno portato a questo nuovo incidente fatale.

“Ormai i morti sul lavoro – commenta il segretario regionale Uil Roberto Toigo – assomigliano sempre più ad un bollettino di guerra. Ricordiamo pochi giorni fa, ad esempio, la morte del giovane Durbala in Trentino. E’ tremendo come gli incidenti mortali in Veneto siano triplicati. Negli ultimi anni – prosegue la nota – avevamo assistito ad un leggero miglioramento della situazione, con un contenimento sia degli infortuni che delle morti sul lavoro. Adesso però la questione sta sfuggendo drammaticamente di mano. Se conoscessimo le cause di questa recrudescenza, certamente chiederemmo che venissero applicati tutti i correttivi. Ma ci rendiamo conto che anche nelle aziende più attente alla sicurezza, alle regole e ai controlli, il dramma è dietro l’angolo”, conclude la Uil.

In breve

Dieci cittadini indiani sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri per una maxirissa scoppiata la scorsa notte in un campo nel comune di Sorgà, in provincia di Verona. La lite, di cui si stanno accertando le ragioni, era stata segnalata al 112 da un passante. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Nogara (Verona), con il supporto del Radiomobile della Compagnia di Villafranca e delle stazioni di Vigasio, Bovolone e Castel d’Azzano. I dieci indiani sono accusati di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere.