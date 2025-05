Tragico incidente venerdì mattina a Roncone. Sindacati: “Pretendiamo controlli più serrati, efficaci e costanti su tutti i luoghi di lavoro”

A perdere la vita un operaio di 25 anni, Victor Durbala moldavo residente a Padova. Il giovane è rimasto schiacciato sotto una pesante struttura. Stava lavorando all’allestimento di un macchinario all’interno degli stabilimenti di un’azienda trentina. L’operaio operava per una ditta di san Giovanni in Lupatoto in subappalto, una pratica comune per l’azienda in alcuni momenti della sua produzione

Trento – E' rimasto schiacciato mentre manovrava una pesante struttura d'acciaio con un carro ponte. E' questa la prima ricostruzione dell'incidente che è costato la vita a un operaio 25enne in un'azienda meccanica a Roncone in Trentino. L'incidente si è verificato alle 9.50 in una ditta di Costruzioni meccaniche, specializzata nella produzione di macchine ed impianti per la siderurgia. Il giovane moldavo, residente a Padova, con un carro ponte stava posizionando la trave d'acciaio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tione, i vigili del fuoco volontari della zona e permanenti di Trento e l'Uopsal, oltre ovviamente al magistrato di turno. È stata disposta l'autopsia.

Critici i sindacati

I sindacati intervengono sul caso con una nota: “L’ennesima tragedia sul lavoro ha colpito oggi il Trentino. Un ragazzo di soli 25 anni, cittadino moldavo e residente a Padova, ha perso la vita mentre lavorava presso la ditta Cmv. Era in forza a una ditta esterna ed era impiegato solo da pochi giorni. Come organizzazioni sindacali, esprimiamo il nostro profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane lavoratore. Ma a questo cordoglio deve seguire una ferma richiesta di verità, giustizia e prevenzione”. Andrea Grosselli , Michele Bezzi e Walter Largher a nome di CGIL CISL UIL del Trentino chiedono con forza che venga fatta immediatamente piena luce sulla dinamica dell’incidente.

“Serve un cambio di passo nella cultura della sicurezza”

“È inaccettabile che nel 2025 si possa ancora morire di lavoro, soprattutto a pochi giorni dall’inizio di un nuovo impiego. Questo dramma si aggiunge a una lunga e dolorosa lista di morti bianche che continuano a colpire soprattutto giovani, spesso precari, impiegati tramite ditte esterne, in condizioni ancora troppo spesso poco sicure. Pretendiamo controlli più serrati, efficaci e costanti su tutti i luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri e nelle aziende metalmeccaniche, dove il rischio è elevato e la vigilanza deve essere massima. Serve un cambio di passo reale nella cultura della sicurezza: non bastano più le parole o i protocolli formali, servono fatti concreti, formazione continua, responsabilità chiare e assunzioni nelle strutture di controllo. Non possiamo più tollerare che il lavoro diventi una condanna a morte per chi cerca solo un futuro dignitoso. Questa strage silenziosa deve finire. Serve l’impegno immediato delle istituzioni, delle aziende, e un rafforzamento dei presìdi ispettivi sul territorio. La vita dei lavoratori non può essere il prezzo da pagare per la produttività”.