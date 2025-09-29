Banda ultralarga in Trentino: sette anni di lavori e 135 milioni di euro per la fibra nelle periferie

La Provincia autonoma di Trento, Infratel Italia, Open Fiber e Trentino Digitale hanno annunciato il completamento del Piano Banda Ultra Larga (Bul) in Trentino, che ha portato la connettività ultraveloce in 164 dei 166 comuni del territorio provinciale

Trento – La Provincia autonoma di Trento, Infratel Italia, Open Fiber e Trentino Digitale hanno annunciato oggi il completamento del Piano Banda Ultra Larga (Bul) in Trentino, che ha portato la connettività ultraveloce in 164 dei 166 comuni del territorio provinciale, dei quali 161 sono raggiunti dalla rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). Il piano, iniziato nel 2018, è frutto dell’accordo tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Provincia autonoma di Trento, con il supporto delle rispettive società in-house Infratel e Trentino Digitale, ed ha visto Open Fiber nel ruolo di soggetto esecutore.

Aree Bianche del Trentino

L’obiettivo (raggiunto) dell’intesa era la copertura con la connettività ultra veloce dei 161 Comuni delle Aree Bianche del Trentino, ovvero le aree periferiche (a fallimento di mercato), escluse dagli investimenti degli operatori privati di telecomunicazioni. Il progetto Bul non copre – se non per piccole porzioni – le aree nere o di mercato, ovvero i cinque maggiori Comuni del Trentino (Trento, Rovereto, Riva, Arco e Pergine, circa 216 mila residenti), dove gli operatori privati di telecomunicazione hanno realizzato di loro iniziativa la rete e il servizio di connessione in fibra a beneficio degli utenti privati.

Il Piano Bul in Trentino

Ha permesso di realizzare 2.428 chilometri di rete in fibra ottica, raggiungendo circa 214 mila unità immobiliari tra case e aziende presenti nelle aree bianche (periferiche), pari a circa 272 mila abitanti. Il tasso di attivazione dei servizi (take-up) si attesta al 9,8% (circa 21 mila clienti attivi), in linea con la media nazionale del 9,9%. La realizzazione del Piano da parte di Open Fiber ha richiesto un investimento complessivo di oltre 135 milioni di euro, parte dei quali messo a disposizione della Provincia autonoma di Trento.

Nel dettaglio, il contributo della Provincia autonoma di Trento al Piano Bul – definito con provvedimenti della giunta provinciale e dall’Accordo di programma sottoscritto tra la stessa Provincia autonoma di Trento e il Ministero dello sviluppo economico, formalizzato il 26 luglio 2016) – ammonta a quasi 73 milioni di euro. L’importo è suddiviso tra risorse direttamente rese disponibili dalla Provincia autonoma di Trento, risorse assegnate al territorio su Fondi Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) e fondi Feasr destinati allo sviluppo delle aree rurali.

L’intervento di Open Fiber ha permesso la copertura con la banda ultra larga (Ftth, Fiber To The Home) di circa 214 mila unità immobiliari, pari a circa 272 mila abitanti, nelle aree bianche. Dove questo è risultato irrealizzabile per motivi fisici o geografici, è stata garantita comunque agli utenti (oltre 40 mila unità immobiliari) una connessione ultra veloce, via onde radio (FWA – Fixed Wireless Access). La nuova rete rimarrà di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi vent’anni.

