‘Open day’ ai corsi universitari attivi a Feltre, venerdì 14 marzo dalle 14

Infermieristica e Tecniche delle prevenzione si presentano ai futuri studenti

NordEst – La sede di Feltre dell’Università di Padova apre le porte agli studenti, aderendo all’iniziativa “Scegli con noi” promossa dall’ateneo per presentare i corsi di laurea.Venerdì 14 marzo dalle 14.00 alle 17.00 al Campus Universitario Tina Merlin di Feltre (via Borgo Ruga, 30) le persone interessate ai corsi di laurea triennale in Infermieristica e in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro potranno partecipare all’open day. L’iniziativa è pensata per offrire agli interessati una vera e propria esperienza della professione di

Infermiere e di Tecnico della prevenzione.

Le postazioni allestite all’interno del campus mirano a presentare, attraverso la voce degli studenti già iscritti, dei tutor dei due corsi di laurea e di professionisti e momenti di prove pratiche dirette, chi è e cosa fa l’infermiere e chi è e cosa fa il tecnico della prevenzione.

Infermieristica. Gli interessati al corso di laurea in Infermieristica potranno trovare un’area di simulazione dove sarà presentata l’attività svolta all’interno di una terapia intensiva. Sarà previsto l’utilizzo di un manichino ad alta fedeltà che simulerà una persona colpita da politrauma, ad alta complessità assistenziale. In questa stanza gli interessati potranno confrontarsi e sperimentare tra pari la

rilevazione dei parametri vitali ed all'esecuzione di una medicazione sterile.

Ci sarà, inoltre, un’area di simulazione dedicata all’emergenza territoriale dove i

partecipanti avranno modo di confrontarsi con le attività dell’infermiere connesse alla gestione dell'emergenza in un caso di simulazione di infortunio sul lavoro, attraverso la visione di presidi e dispositivi ad essa connessi, e sperimentando alcune manovre di primo soccorso (BLS) con la supervisione di personale esperto e studenti infermieri.

Tecniche delle prevenzione. Per gli interessati al corso di laurea in Tecniche della prevenzione, nell’area dell’emergenza territoriale sarà simulato un infortunio grave sul lavoro dove sarà proposta l’attività del Tecnico della Prevenzione con la simulazione della raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali e del sopralluogo al fine di ricostruire la dinamica dell’infortunio, entrando sempre più nel vivo dell’indagine infortunistica. Sarà allestita anche un’area dove verrà dimostrata l’attività sia all’interno dei Servizi afferenti al Dipartimentimento di Prevenzione che della libera professione, con la predisposizione di una dimostrazione del campionamento delle acque per la ricerca della Legionella e la misurazione del cloro libero e totale. Verrà dimostrata, infine, la gestione di

un’allerta alimentare e inscenato un campionamento alimentare.

Inoltre, saranno fornite le classiche informazioni sulle modalità di iscrizione, sui test di ammissione e sui servizi offerti dall’Università e dai tutor della sede di Feltre. Per ulteriori informazioni i coordinatori e tutor della sede di Feltre sono disponibili allo 0439 883803.