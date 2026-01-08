Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer

Sarebbe un agente della Polizia locale, catturato vicino al luogo dove era il corpo

NordEst – Un arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Venezia nell’ambito delle indagini sull’uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. Trentacinque anni, veneziano, il vigile potrebbe aver usato l’arma di ordinanza per sparare alla tempia del giovane.

L’uomo è stato arrestato nelle scorse ore, dopo che da giorni erano in corso ricerche a tutto campo, per le quali era stato impiegato anche un drone: aveva tentato una fuga all’estero, in Spagna, ma la sua auto si è guastata durante il viaggio e la telefonata fatta col cellulare al padre per chiedere che gli fossero inviati dei soldi per la riparazione, ha permesso ai carabienieri, che erano già sulle sue tracce, di individuarlo. Il presunto assassino è stato trovato in un casolare in rovina a poca distanza dalla sua abitazione. Vigile urbano da diversi anni, prima di lavorare a Venezia aveva lavorato per il Comune di Padova.

Ora si cerca di far luce sul movente del delitto: l’uomo, che in passato avrebbe avuto tendenze suicide, potrebbe aver covato vecchie ruggini nei confronti di Tarna. Non si esclude anche la pista della droga e che i due si fossero incontrati per un chiarimento.

In breve

Arrestato a Treviso ex della Mala del Brenta, in manette Ivan Giantin. L’uomo di 53 anni, vicentino di Marostica, era nascosto in un vecchio appartamento a Povegliano. Su di lui pendeva l’ennesimo ordine di esecuzione-pena della Procura di Venezia.

Ha minacciato di morte la moglie, poi ha cosparso di liquido infiammabile i vestiti della donna e il pavimento della cucina. Ma il figlio minorenne, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a nascondere l’accendino e a prendere tempo fino all’arrivo dei Carabinieri. A finire in carcere, con l’accusa di tentato omicidio, un 43enne di origine albanese, arrestato la sera del primo gennaio a Cavarzere, in provincia di Venezia.