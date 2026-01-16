Non è ancora chiaro che cosa abbia provocato le ferite alla nuca

E’ morto per “politraumatismo” Mauro Sbetta, il pensionato di 68 anni trovato senza vita nella sua abitazione a Strigno, in Trentino. L’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa e alla nuca, con un corpo contundente, che al momento non è stato ancora individuato o ritrovato

Trento – Per i risultati completi dell’autopsia, eseguita venerdì, ci vorrà qualche giorno, ma è questa la prima conclusione in mano agli inquirenti. Non è ancora chiaro, almeno al momento, che cosa abbia provocato le ferite, quelle mortali sono soprattutto alla testa e alla nuca, rinvenute sul corpo dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Ris di Parma per analizzare le numerose tracce ematiche isolate sul luogo del delitto, da cui si suppone che ci sarebbero state più persone, non solo Sbetta ed il suo assassino.

Gli inquirenti hanno inoltre acquisito le immagini riprese delle telecamere installate in zona. Il corpo dell’uomo è stato trovato in soggiorno ed in camera da letto gli investigatori hanno trovato il vetro della porta finestra rotto. A chiamare i carabinieri – che indagano sulle frequentazioni di Mauro Sbetta, il quale viveva solo – è stato il cugino della vittima, Marco Sbetta, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con il congiunto da qualche giorno.

I militari, coadiuvati dal Ris di Parma e coordinati dal pm Davide Ognibene, indagano a 360 gradi per ricostruire la morte violenta di Sbetta. Al centro del lavoro di indagine traffico telefonico, analisi delle telecamere, ma soprattutto le numerose tracce lasciate nella casa di Strigno. Sbetta ha cercato di difendersi, nel corso di una probabile colluttazione con il suo assassino, prima di essere colpito a morte.