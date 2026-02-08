Il trentino Giacomel alla sua prima medaglia olimpica con Hofer, Wierer e Vittozzi

Sofia Goggia è bronzo nella discesa libera. Caduta choc di Lindsey Vonn. Brignone: ‘Contenta, ma lo scorso anno sarebbe stato diverso. Nello snowboard Dalmasso di bronzo

(ph Fisi)

NordEst – Storica medaglia d’argento domenica 8 febbraio dalla staffetta mista del biathlon con Giacomel al suo primo podio olimpico (primo anche per la sua valle di Primiero in Trentino) in squadra con Hofer, Wierer e Vittozzi ad Anterselva. L’Italbiathlon inizia alla grande il proprio cammino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte, che porta la sappadina a tagliare il traguardo alle spalle della sola Francia, vincitrice con Perrot/Fillon Maillet/Jeanmonnot/Simon in 1:04’15″5 (0+7) con 25″8 sull’Italia; il bronzo va alla Germania.

Le sole cinque ricariche utilizzate rappresentano un dato che tratteggia da solo l’importanza della prestazione al tiro del quartetto azzurro. Una prova perfetta al poligono per tutti i quattro alfieri della staffetta azzurra, capaci di abbinare la precisione a solidissimi riscontri sugli sci. Giacomel chiude la frazione di lancio utilizando due sole ricariche, per dare il cambio a Hofer in terza piazza, nella scia di Norvegia e Francia. Due ricariche sono impiegate anche dall’altoatesino che nel suo segmento di gara vede allungare la Norvegia, davanti a tutte a metà gara con 5″4 su Germania e 21″ su Francia e Italia.

Si passa al settore femminile: Wierer si concede una sola ricarica per mantenersi in quota al fianco di Norvegia e Germania, con la Francia lanciata in fuga da Jeanmonnot. Tocca a Vittozzi che è perfetta e rapida in piazzola: entrambi i poligoni rilanciano la sappadina, pronta a mettere pressione a Preuss e Kirkeeide nella sessione finale, inducendole al ripetuto errore. Il giro finale concede già spazio al festeggiamento, con Lisa che taglia danzando il traguardo per sigillare un argento storico, che segue i due bronzi colti nel 2014 a Sochi e nel 2018 a PyeongChang. Per Wierer si tratta della quarta medaglia olimpica in altrettante edizioni dei Giochi: la padrona di casa era presente in entrambe le miste già a medaglia ed è stata bronzo nella sprint di Pechino 2022.

Terza medaglia per Hofer (presente in entrambe le precedenti miste), la seconda per Vittozzi (in gara nel 2018) mentre per Giacomel ha preso forma la prima medaglia a cinque cerchi della carriera. Come detto, il bronzo di giornata è della Germania (1+3) che supera nel finale la Norvegia (2+6) con la Svezia solo sesta (2+7) dopo una partenza in salita per i due giri colti in apertura. Ordine d’arrivo Staffetta Mista OWG Milano Cortina 2026

Sofia Goggia ha chiuso al terzo posto nella discesa libera femminile. Quarta medaglia per l’Italia ai Giochi. L’azzurra, partita con il pettorale numero 15, ha chiuso alle spalle della statunitense Breezy Johnson oro con il tempo di 1:36.10 e della tedesca Emma Aicher argento a +0.04. Per la Goggia un ritardo di +0.59 dalla Johnson. Per la campionessa bergamasca è la terza medaglia olimpica dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022. Sesto posto per Laura Pirovano, decimo per Federica Brignone e undicesima Nicol Delago. Vonn portata via in elicottero dopo la drammatica caduta

Dalmasso bronzo nello snowboard. Lucia Dalmasso conquista la medaglia di bronzo. L’azzurra regala al Team Italia la quinta medaglia alle Olimpiadi in casa (dopo Franzoni, Paris, Lollobrigida e Goggia), nello snowboard. A Livigno, è sua (per soli 11 centesimi) la finale-derby tutta italiana contro Elisa Caffont nello slalom gigante parallelo. Decisiva la rimonta finale. Nella big final, oro alla Repubblica Ceca con Maderova, argento all’Austria con Payer.