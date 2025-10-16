Olimpiadi Milano Cortina 2026: ecco come sarà il grande debutto

L’evento, in calendario il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro di Milano, sarà diffuso su tutti i territori che ospitano l’evento a cinque cerchi, Val di Fiemme compresa

NordEst – Tutti gli atleti potranno partecipare vivendo un’esperienza condivisa tra Milano, Cortina, la Valtellina e la Val di Fiemme. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato il titolo della cerimonia: Armonia, un concetto universale che diventerà racconto visivo ed emozionale. La cerimonia sarà un omaggio all’Italia e ai suoi valori. Il primo nome annunciato coinvolto nell’evento è quello dell’attrice Matilda De Angelis. È stato inoltre svelato il render ufficiale del palcoscenico che accoglierà la cerimonia allo Stadio Olimpico di San Siro: una struttura scenografica pensata per connettersi con tutti i territori dei Giochi.

Bellezza e creatività

Sarà un racconto di bellezza, creatività e identità italiana quello che prenderà vita il 6 febbraio 2026 allo Stadio di San Siro, quando il mondo intero si accenderà per la cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dal cuore dello stadio che ospiterà l’evento, Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato il titolo, la visione creativa e la prima tra i talenti coinvolti. Un momento simbolico, che ha visto la partecipazione del Presidente Giovanni Malagò, del CEO Andrea Varnier, della Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura e Chairman di Balich Wonder Studio.

Armonia: il tema che guiderà lo spettacolo

Il titolo scelto per la Cerimonia è Armonia: un concetto universale che diventa racconto visivo ed emozionale. Un viaggio tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro. Un omaggio all’Italia e ai suoi valori, capace di unire la forza evocativa della nostra storia e della nostra cultura con lo spirito Olimpico. Armonia sarà il filo conduttore di una narrazione che intreccia fantasia e bellezza, Leonardo e i grandi inventori, il design e il gusto italiano, la musica e l’eleganza. Un racconto corale che celebra il talento italiano in tutte le sue forme: dagli artisti agli atleti, fino ai giovani che costruiscono il domani.

Un cast d’eccellenza per uno spettacolo globale

Il primo nome annunciato è quello di Matilda De Angelis, attrice italiana apprezzata in tutto il mondo. Versatile, intensa, contemporanea: sarà una delle voci narrative dello show, incarnando il talento creativo italiano che dialoga con il mondo. A lavorare alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 ci sarà una squadra di creativi di altissimo livello guidata da Marco Balich, già autore di memorabili Cerimonie Olimpiche.