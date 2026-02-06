Per la prima volta nella storia dei giochi si assisterà ad una cerimonia diffusa su quattro località

Il calendario con tutti gli eventi dei Giochi, programma e risultati . Alle 20 allo stadio di San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi che si svolgerà anche nei territori montani di Cortina – lungo Corso Italia e in Piazza Angelo Dibona -, Livigno e Predazzo

[ ph Gaia Panozzo / PAT / Olimpics2026 ]

NordEst – Prendono ufficialmente il via le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Alle 20 allo stadio di San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi che si svolgerà anche nei territori montani di Cortina – lungo Corso Italia e in Piazza Angelo Dibona -, Livigno e Predazzo. Solo a Cortina sfileranno circa mille atleti, di cui circa 40 azzurri, appartenenti alle discipline legate alle gare di Cortina: sci alpino, curling, bob, slittino e skeleton, con l’aggiunta del biathlon (in gara ad Anterselva-Antholz).

Dove vedere la cerimonia in tv. L’evento, in diretta dallo stadio San Siro di Milano, si potrà vedere gratuitamente su Rai 1, RaiNews.it e su Raiplay a partire dalle 19.50. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta tv e live-streaming anche sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare si apriranno però già dalla mattina. Nove gli italiani in gara oggi nel pattinaggio di figura e nel curling.

Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi: programma, orario e dove vederli in tv. L’attesa sta per terminare, venerdì 6 febbraio, alle 20 si alzerà il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. In linea con le competizioni, anche la cerimonia inaugurale sarà diffusa e permetterà agli atleti di tutte le nazionali già arrivati nei rispettivi luoghi di gara di partecipare alla parata senza dover affrontare spostamenti. Contrariamente a quanto accaduto sinora, quindi, gli atleti non confluiranno in un unico spazio, ma entreranno in simultanea allo stadio di San Siro, a Predazzo nello stadio del salto, a Livigno nello Snow Park e a Cortina lungo le strade della città. L’iconico stadio meneghino ospiterà la celebrazione principale, in una serata che coinvolgerà oltre 1.200 performer volontari e un cast proveniente da 27 Paesi e con le esibizioni canore di artisti di calibro internazionale come Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il programma completo e il calendario delle gare

Tutti i portabandiera della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026

Due saranno anche i bracieri accesi in simultanea: uno a Milano nei pressi dell’Arco della Pace in corso Sempione e uno a Cortina in piazza Dibona. A Predazzo la cerimonia si svolgerà allo stadio del salto Dal Ben. L’accesso è ammesso solo su invito degli organizzatori (non sono stati emessi tagliandi) ma si potrà seguire l’evento in paese, in piazza SS Filippo e Giacomo dove è stato allestito un maxischermo che rimarrà attivo per tutta la durata delle Olimpiadi. La cerimonia sarà preceduta da un momento di festa: dalle 18 alle 20 si esibiranno in sequenza la band austriaca Mountain Crew e Dj Martin.

Testimonianze, aneddoti, racconti e speranze verso le Olimpiadi e Paralimpiadi. Nelle pagine dello Speciale è possibile consultare la rivista della Provincia “il Trentino” – Speciale Olimpiadi. Il magazine di 96 pagine racconta le tappe dell’arrivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 in Trentino, partendo dall’assegnazione del 2019.

Gli artisti presenti

Tante le star che prenderanno parte alla cerimonia inaugurale, tra i nomi già annunciati le star della musica Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e il rapper Ghali, oltre agli attori Sabrina Impacciatore e Pierfrancesco Favino.

Da Mattarella al principe del Bhutan, i capi di Stato e governo ai Giochi

Alla cerimonia è attesa una presenza istituzionale di massimo livello. Per l’Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saranno presenti anche numerosi membri del governo: tra i ministri confermati i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, Andrea Abodi, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti, Paolo Zangrillo, Giuseppe Valditara e Daniela Santanchè. Annunciata inoltre la partecipazione di diversi sottosegretari, tra cui Alberto Barachini.

Sono 51 i reali, capi di Stato e di governo e leader delle organizzazioni internazionali arrivati in Italia per partecipare all’inaugurazione dei Giochi o per assistere ad alcune delle gare. Tra i sovrani, re Filippo del Belgio, il principe ereditario del Bhutan, il principe Faisal bin Hussein, fratello del re di Giordania, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani, il re di Norvegia Harald V, il re di Gustavo di Svezia e il re d’Olanda Guglielmo Alessandro. In Italia, re Carlo III ha mandato la sorella, la principessa Anna, e il fratello minore Eduardo.

Gli Stati Uniti sono rappresentati dal vice presidente JD Vance, arrivato a Milano insieme alla moglie e ai tre figli e dal segretario di Stato Marco Rubio. Tra i presidenti, tra gli altri, ci sono il tedesco Frank Walter Steinmeier, lo svizzero Guy Parmelin, la bulgara Iliana Iotova, il polacco Rafael Nawrocki, il georgiano Mikheil Kavelashvili, il ceco Petr Pavel.

La Finlandia è rappresentata sia dal presidente, Alexander Stubb, che dal premier Petteri Orpo, come la Lettonia, che ha mandato sia il capo dello Stato Edgars Rinkevics, sia la premier Evika Siliņa. La lista dei capi di governo include anche l’austriaco Christian Stocker, il greco Kyriakos Mitsotakis, il serbo Duro Macut e la lituana Inga Ruginiene. La Cina ha mandato la consigliera di Stato Shen Yiqin.

Tra le organizzazioni internazionali ci sono il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e la presidente dell’Assemblea generale, Annalena Baerbock, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Migliaia di militari schierati

Sul campo impegnato un ingente dispiegamento di forze: 1.928 militari, 2.000 carabinieri, 170 mezzi e numerosi assetti operativi tra cui radar e velivoli da difesa aerea al quale si affianca il contributo di 1.500 volontari dell’Associazione Nazionale Alpini.