Olimpiadi, Immensa Brignone è oro bis nel gigante, Vittozzi oro nel Biathlon, argento snowboard e bronzo nel fondo

Che domenica per gli atleti italiani alle Olimpiedi. Tutte le gare e i risultati del giorno

In aggiornamento

NordEst (Adnkronos) – Momento storico per gli azzuri: immensa Brignone è oro bis, Vittozzi storico oro nel Biathlon, argento nello snowboard e bronzo per la staffetta maschile italiana nel fondo a Tesero

Sci, Brignone bis d’oro

Brignone, dopo il trionfo nel SuperG, concede il bis con un’altra vittoria strepitosa. Brignone domina la gara nella prima manche e porta a termine la missione nella seconda frazione. “Sono talmente senza parole che non riesco a capire niente…”, dice Brignone alla Rai. “Oggi ero fin troppo tranquilla prima della gara, ero tranquilla anche prima della seconda manche. Temevo di non essere abbastanza aggressiva, poi al traguardo ho visto il tabellone e non ho capito più niente. Ho vissuto la giornata in maniera molto ‘easy’, ho pensato solo a sciare”. Brignone chiude in 2’13”50 precedendo la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund, appaiate con il crono di 2’14”12. L’azzurra Lara Della Mea chiude al quarto posto con una strepitosa rimonta nella seconda manche. Sofia Goggia, terza a metà gara, è decima. Asja Zenere è quattordicesima. “Sono talmente senza parole che non riesco a capire niente…”. Federica Brignone incredula dopo il trionfo nel gigante olimpico. “Oggi ero fin troppo tranquilla prima della gara, ero tranquilla anche prima della seconda manche. Temevo di non essere abbastanza aggressiva, poi al traguardo ho visto il tabellone e non ho capito più niente”, dice ai microfoni della Rai. “Ho vissuto la giornata in maniera molto ‘easy’, ho pensato solo a sciare”. “Sono totalmente senza parole, non me l’aspettavo ma l’ho vissuta veramente bene” le parole di una magica Brignone

Biathlon, Vittozzi nella storia. Giacomel (nono) in recupero

Lisa Vittozzi trionfa nell’inseguimento e regala al biathlon tricolore il primo oro olimpico della storia. L’azzurra è perfetta al poligono (20 su 20) e si impone con il tempo di 30’11″8 davanti alla norvegese Maren Kirkeeide (30’40″6) e alla finlandese Suvi Minkkinnen (30’46″1). Nona piazza per l’altra azzurra Dorothea Wierer (31’42″1). Vittozzi oro nell’inseguimento.

Giacomel: “Fisicamente mi sono sentito bene, spero duri anche in prossime gare” “Nelle due serie a terra ho lasciato per strada qualcosa, oggi è andata molto meglio, si tratta della mia migliore gara in questo format da un po’ di tempo, anche se non è positivo un nono posto per un atleta del mio livello. Nella mass start che si correrà venerdì ho vinto la mia prima gara e ne ho dominato una a dicembre in Coppa del mondo, si adatta bene alle mie caratteristiche. Sono contento di come stavo fisicamente oggi, spero rimanga per tutta la settimana”. Queste le parole di Tommaso Giacomel dopo il nono posto nella pursuit maschile ad Anterselva ai Giochi di Milano-Cortina. “Era difficile guadagnare posizioni oggi perchè davanti non sbagliavano al poligono e diventa difficile recuperare posizioni. La gara a squadre è un format a cui ci teniamo tantissimo, abbiamo un gruppo che può combattere per il podio, sappiamo sparare e usare meno ricariche possibile, possiamo sicuramente divertirci. Sono contento per la vittoria di Ponsiluoma, ci alleniamo spesso insieme”, ha aggiunto Lukas Hofer. Mentre Nicola Romanin ha spiegato: “L’ultimo errore all’ultimo bersaglio mi ha fatto perdere tante posizioni. L’errore nel biathlon è dietro l’angolo, ne ho fatto uno per ogni serie. Negli ultimi 200 metri ni sono mancate le gambe sono stato travolto da tanti avversari che mi hanno superato, così sul rettilineo finale mi sono goduto lo spettacolo di tagliare il traguardo davanti a così tanti tifosi. Mi sento bene fisicamente, meglio rispetto alla sprint, tutta la gara ho avuto un bel ritmo. Spero di partecipare alla staffetta, sarebbe un altro obiettivo raggiunto. Adesso pensiamo a finire la stagione, poi penserò al futuro”.

Argento nello snowboard

Nello snowboard arriva l’argento con Lorenzo Sommariva e Michela Moioli. In mattinata nello sci di fondo gli azzurri conquistano il bronzo nella staffetta 4×7,5 km uomini. Argento per Sommariva e Moiol.

Sci nordico, Italia bronzo nella staffetta 4×7,5 km uomini

Altra medaglia per l’Italia ai Giochi olimpici di Milano-Cortina, la 19esima totale e la prima nello sci di fondo, vent’anni dopo lo storico oro dei Giochi di Torino 2006. La staffetta azzurra, composta da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquistano il bronzo nella 4×7,5 km, vincendo il duello con la Finlandia. L’oro va alla Norvegia, che trionfa con il tempo di 1:04:24.5 regalando uno storico nono oro al fenomeno Klaebo, mentre l’argento va alla Francia (+22.2). Italia terza, con un distacco di 47.9 secondi. Bronzo a Tesero per Graz/ Barp/ Carollo / Pellegrino.

Tutte le gare e i risultati del giorno

In breve

Procura tedesca indaga su messaggi d’odio contro atleti. La Procura tedesca ha avviato un procedimento legale contro gli autori dei messaggi d’odio contro gli atleti tedeschi che partecipano alle Olimpiadi invernali in Italia. Lo ha annunciato il Comitato Olimpico Tedesco (Dosb). “Durante i Giochi invernali, abbiamo ricevuto numerosi messaggi e commenti palesemente inappropriati”, ha dichiarato Olaf Tabor, responsabile della missione del Dosb per Milano-Cortina 2026. Il Comitato Olimpico Tedesco utilizza l’intelligenza artificiale per filtrare i messaggi d’odio online e tutti gli atleti possono attivare il filtro sui propri account social, se lo desiderano. “Chiunque gareggi per la Germania merita la massima protezione possibile”, ha dichiarato il Presidente del Dosb Thomas Weikert in vista dei Giochi Olimpici che si stanno svolgendo in Italia.

Brasile festeggia Braathen, suo primo campione olimpico invernale. Lula: “Nella storia”. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha guidato il Brasile nel rendere omaggio allo sciatore Lucas Pinheiro Braathen, che ha vinto la prima medaglia d’oro della storia del Paese alle Olimpiadi invernali. Lula ha dichiarato che il trionfo di Braathen nello slalom gigante a Bormio, che ha segnato anche la prima medaglia per l’intero Sud America, “rimarrà per sempre nella storia dello sport brasiliano”.