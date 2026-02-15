Olimpiadi, il Trentino festeggia il primo podio azzurro in Val di Fiemme

Prima medaglia azzurra in Val di Fiemme in una delle gare più attese di tutte le Olimpiadi per quanto riguarda lo sci di fondo. Domenica mattina la staffetta 4×7,5 km dell’Italia (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino) ha ottenuto la medaglia di bronzo. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il ministro Giancarlo Giorgetti in visita al Villaggio olimpico di Predazzo

(ph Coni)

Tesero (Trento) – “A nome della giunta provinciale porgiamo le più sincere congratulazioni ai quattro campioni azzurri – questo il commento del Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dell’assessore allo sport Mattia Gottardi – che hanno regalato la prima soddisfazione alla Val di Fiemme e ai tanti tifosi che attendevano con ansia questo momento. Una medaglia che premia gli sforzi fatti dall’intera provincia per allestire le gare olimpiche e ripaga i tanti, preziosissimi volontari che più di tutti meritano di vivere questa gioia. Ora guardiamo all’ultima settimana olimpica nella speranza che ci possa essere gloria anche per gli atleti trentini”.

Al primo posto della graduatoria l’inarrivabile Norvegia di Johannes Klaebo, sempre più nella leggenda di questo sport, e secondo posto per la Francia. I prossimi appuntamenti con lo sci di fondo sono lo sprint misto (mercoledì 18 a partire dalle 9.45), la 50 km maschile (sabato 21 alle 11) e quella femminile (domenica 22 alle 11) che concluderà il programma olimpico in Val di Fiemme.