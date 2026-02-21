Altre medaglie da favola per l’Italia alle Olimpiadi. Klaebo da record nel fondo e Wierer quinta a fine carriera

Dopo il bronzo nello short track ancora medaglie trentine. Simone Deromedis, 26enne finanziere trentino e Federico Tomasoni, 28enne bergamasco dell’Esercito, hanno scritto la storia a Livigno. Bronzo per lo svizzero Alex Fiva, 40 anni. Tutti i risultati del giorno. Simone Deromedis e Giovannini: i complimenti della Provincia di Trento

(ph Italia Team)

NordEst – Simone Deromedis vince la medaglia d’oro nel freestyle, specialità skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 21 febbraio, il trentino si impone davanti all’altro azzurro Federico Tomasoni e allo svizzero Alex Fiva. Quarto il giapponese Satoshi Furuno. Quello di Deromedis è il decimo oro per l’Italia alle Olimpiadi invernali di casa. Sale a sei il numero degli argenti, 13 i bronzi, per ventinove medaglie in totale.

La gara e la dedica di Tomasoni

Non poteva esserci fine più bella, per le gare azzurre a Livigno. Simone Deromedis vince l’oro nello ski cross, il primo del cluster Valtellina per l’Italia Team. Federico Tomasoni strappa un argento da favola al fotofinish, davanti al 40enne svizzero Alex Fiva. Ed è una festa grandiosa per lo sport azzurro, con la prima doppietta di questi Giochi: in un sol colpo, ventottesima e ventinovesima medaglia della spedizione.

Al traguardo, Simone e Federico si abbracciano e si gettano a terra, davanti a un pubblico in festa. Non ci credono, ma è tutto vero. Federico piange, alza gli occhi al cielo con una dedica speciale nel cuore. Per la fidanzata Matilde Lorenzi, sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta in allenamento in Val Senales.

L’ha portata con sé nel giorno più importante della carriera, con un ricordo per lei su un casco speciale. Un sole luminoso, simbolo della fondazione dedicata a Matilde (Matildina4Safety) e con cui la famiglia della ragazza sta cercando di portare avanti una serie di progetti per migliorare gli standard di sicurezza sulle piste da sci. A Livigno oggi nevica e il sole non c’è. Ma per Simone e Federico non poteva esserci giornata più bella.

Bronzo dal pattinaggio

La penultima gara nel programma di speed skating ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 è stata la mass start maschile. Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) ha conquistato in extremis la medaglia di bronzo. L’azzurro ha “bruciato” in volata tutto il gruppo in una gara caratterizzata dalla fuga vincente del neerlandese Jorrit Bergsma e del danese Viktor Hald Thorup. L’altro italiano impegnato, Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) è stato eliminato in semifinale. Il ventisettenne laziale, sceso sul ghiaccio in condizioni fisiche precarie, è stato classificato nono, risultando quindi il primo degli esclusi dal turno decisivo. Per le discipline della Federazione Italiana Sport Ghiaccio è l’undicesima medaglia dell’edizione olimpica corrente, dinamica che permette di ritoccare ulteriormente il primato assoluto FISG. Pattinaggio velocità, Giovannini bronzo nella mass start .

Biathlon feminile da brividi

Nel biathlon femminile, vince Michélon su Simon e Vobornikova . Dorothea Wierer, all’ultima gara della carriera, chiude al quinto posto nella sua Anterselva. Sotto una fitta nevicata e in una cornice carica di emozione e applausi, Dorothea Wierer saluta il biathlon con un ultimo, straordinario acuto: il quinto posto nella mass start femminile di Anterselva ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Una chiusura degna della regina azzurra che più di ogni altra ha saputo cambiare il volto di questo sport in Italia. Con il suo talento, le sue vittorie, il suo sorriso e una personalità capace di conquistare pubblico e media, la Wierer ha scritto pagine indelebili nella storia del biathlon mondiale, diventando la biathleta italiana più vincente di sempre.

Un finale emozionante, con la sola pecca dei due errori al tiro che non le hanno consentito di salire sul podio, accompagnato da cori, striscioni e dall’abbraccio di una folla che non l’ha mai lasciata sola e che ora attende di scoprire quale sarà il suo prossimo capitolo. La vittoria finale della gara è andata a Oceane Michelon al primo successo in carriera che costruisce il successo nel giro finale per tagliare il traguardo in 37’18″1 con 6″6 sulla connazionale Julia Simon e 7″4 sulla ceca Tereza Vobornikova, pronta a concretizzare una inattesa giornata da sogno. Ai piedi del podio, è quarta senza errori la svedese Anna Magnusson, tallonata dalla Wierer che con due errori (0-1-1-0) paga solo 30″ da Michelon, congedandosi con una grande prestazione dal mondo del biathlon che l’ha ammirata per anni.

“Non mi aspettavo così tanto affetto da parte de tifosi. E’ stato un momento speciale con la mia famiglia, i miei amici: è stato bello chiudere con un bel quinto posto. Non volevo arrivare ultima: ad un certo punto ero anche davanti e mi sono goduta il momento. Il calore dei tifosi ripagano di tutte le durezze di questo viaggio: sono contenta di finire a casa e non potevo immaginarmelo meglio di così. E’ bello festeggiare podi e vincere medaglie, ma la cosa più importante di questi anni è l’aver conosciuto persone con cui ho passato bellissimi momenti. Questa è stata l’esperienza più bella. Ho sempre cercato di impegnarmi al massimo, di non mollare mai: podi e medaglie lo dimostrano ed ora spero che i giovani sappiano mettersi in mostra”. Quattro errori invece per Lisa Vittozzi (1-1-0-2) che completa l’Olimpiade che l’ha vista d’oro nell’inseguimento con un 18esimo posto, in attesa di portare il tricolore domani sera all’Arena di Verona in occasione della cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026. “Oggi stavo abbastanza bene ma ho sbagliato troppo.

Ero abbastanza incredula quando ho saputo del mio ruolo da portabandiera: non mi è mai successo un incarico del genere ed è stato molto emozionante, non vedo l’ora di godermelo. Da questi Giochi mi porto a casa 0tante emozioni, una grande esperienza: volevo arrivare qui al mio meglio con l’obiettivo di conquistare un oro e ci sono riuscita. Il mio futuro lo deciderò in primavera, dopo un bel po’ di ferie. E’ stato molto difficile arrivare fin qui ed ora ho bisogno di un po’ di tempo. Nel futuro spero che ci siano altri giovani pronti a crescere”.

Sci alpinismo, quinto posto per l’Italia nella staffetta mista

La Francia vince la medaglia oro nella staffetta mista dello sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Emily Harrop e Thibault Anselmet si impongono con il tempo di 26’57″4 davanti alla Svizzera (Marianne Fatton e Jon Kistler) staccata di 11″9 e alla Spagna (Ana Alonso Rodriguez e Oriol Cardona Coll), arrivata a 26″5. Quinto posto per gli azzurri Alba De Silvestro e Michele Boscacci, arrivati a poco più di un minuto dai vincitori.

