Splendido doppio oro Italia nello slittino: trionfano uomini e donne

Andrea Voetter e Marion Oberhofer trionfano nel doppio femminile. Rieder e Kainzwaldner concedono il bis nel doppio maschile. Wierer è 5/a ad un errore dalla medaglia, Simon-Jeanmonnot doppietta francese nella 15km olimpica. Tutti i risultati del giorno

NordEst (Adnkronos) – Due ori per l’Italia nello slittino con il trionfo dei doppi in campo femminile e maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Andrea Voetter e Marion Oberhofer agguantano uno splendido oro nello slittino doppio femminile alla fine della seconda manche della gara dopo aver chiuso in testa già la prima. Alle spalle delle azzurre le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, bronzo per le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Nella gara maschile, trionfo di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, terzi dopo la prima run e capaci di conquistare la vittoria con una seconda manche stellare.

La campionessa azzurra olimpica Sofia Goggia ha fatto visita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in albergo a Cortina. Il Capo dello Stato domani visiterà il Villaggio Olimpico di Fiames e “Casa Italia” e assisterà ad alcune gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.