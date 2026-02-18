Barp-Pellegrino bronzo nella sprint, biathlon donne Francia al top

Olimpiadi, nuova medaglia per gli azzurri a Lago di Tesero. Abodi: “Bronzo spettaciolare”. Tutti i risultati della giornata

(foto Gianpaolo Piazzi/CONI)

NordEst (Adnkronos) – Gli azzurri Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato il bronzo nella team sprint di sci nordico sul circuito al Lago di Tesero. L’oro è andato alla Norvegia e l’argento agli Stati Uniti. Di un “bronzo spettacolare” ha parlato in un post su X il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Pellegrino: “Soddisfazione enorme, ora spazio ai giovani”. “Le cose che possono andare storte in una staffetta a quattro sono di più, ma questo format di gara, su una neve difficile come questa, nascondeva insidie in ogni curva. Elia ed io siamo bravi a muoverci in gruppo, ma l’imprevisto può succedere: il piano A nella nostra mente era la staffetta, ora che abbiamo realizzato anche il piano B penso che possiamo essere soddisfatti”. Queste le parole di Federico Pellegrino dopo il bronzo nella Team Sprint con Elia Barp.

Ottenere una medaglia in un evento a squadre era il grande obiettivo di Pellegrino e del team azzurro, il bottino è ora raddoppiato ed il campione valdostano, all’ultimo appuntamento olimpico, non nasconde la soddisfazione: “Personalmente è una soddisfazione enorme per me essere sul podio anche oggi: da un lato perchè l’Italia non aveva ancora vinto una medaglia olimpica in questa gara, poi da un punto di vista personale perchè proprio qui in Val di Fiemme, nei Mondiali del 2013, ho avuto modo di inseguire la prima medaglia nella Team Sprint, non era andata ma da lì è iniziato il percorso che ha portato qui.

Se devo essere sincero, nel finale della staffetta ho avuto modo di emozionarmi e di lasciar cadere qualche lacrima, oggi meno. Nella salita finale ho accusato la stanchezza e tutti i pensieri erano rivolti a tenere a distanza la Svizzera”. “Fino a Pechino ero concentrato sulla mia prestazione ma questi Giochi in casa erano un’ottima opportunità per il team di conquistare nuovi tifosi e fare vedere a tutti quanto siamo bravi. Torneremo a casa con due medaglie e ne sono veramente orgoglioso. Ho investito tanta energia per alzare il livello medio della squadra. Oggi tutti possono vedere che il miglioramento è stato palese. Ho fatto quello che dovevo fare e questi giovani diventeranno ancora più forti”, ha aggiunto Pellegrino in conferenza stampa.

Abodi: “Spettacolare bronzo di Barp e Pellegrini”. “Generoso il lago di Tesero, scenografia meravigliosa dello sci di fondo che arricchisce il medagliere dell’ItaliaTeam: siamo a 25… e non finisce qui!! Spettacolare bronzo di Elia Barp e Federico Pellegrino in una giornata incorniciata dall’azzurro, anche del cielo della Val di Fiemme. Una fantastica pista olimpica che trasuda valori, fatica e gloria, nella quale anche oggi ci siamo confermati tra i migliori al mondo. Elia il presente-futuro e Federico il passato-presente, in squadra anche per passarsi il testimone che farà proseguire il percorso dell’Italia lungo i ‘binari’ della nostra gloriosa tradizione negli sci stretti”. Così su X il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

C’è anche un cane lupo in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi, mercoledì 18 febbraio, durante le qualificazioni della team sprint di sci di fondo a Predazzo, un lupo cecoslovacco è entrato in pista per tagliare il traguardo con le prime atlete. Una scena divertente e iconica, tra le tante curiosità olimpiche di questi giorni. (LEGGI L’ARTICOLO)

Sci fondo, oro alla Svezia nella Team sprint donne: azzurre ottave. La Svezia ha vinto la medaglia d’oro nella team sprint femminile di sci di fondo ai Giochi di Milano-Cortina. Le atlete scandinave si sono imposte sul lago di Tesero davanti alla Svizzera, argento, e alla Germania, bronzo, che riesce a beffare sul traguardo la Norvegia. Chiudono all’ottavo posto le azzurre Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter con un ritardo di 40 secondi.

Biathlon, oro alla Francia nella staffetta femminile. Italia 11esima

Delude l’Italia del biathlon femminile nella staffetta femminile ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Le azzurre Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi hanno chiuso solo all’11esimo posto nella 4×6 km di Anterselva a 3’54″7 dalla medaglia d’oro della Francia che chiude in 1h10’22″7. Argento alla Svezia (+51″3) e bronzo alla Norvegia (+1’07″6)

Tutti i risultati della giornata