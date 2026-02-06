C’è grande attesa per Giacomel e la squadra azzurra del Biathlon: ecco dove seguire le gare in tv

A Milano Cortina 2026 occhi puntati sul campione italiano del biathlon, argento mondiale nell’individuale in carica con i forti compagni di squadra. Scopri di seguito quando gareggiano ad Antholz-Anterselva. Tutti gli atleti convocati alle Olimpiadi

(ph FISI)

NordEst – Dopo i successi di queste settimane, c’è attesa a Primiero in Trentino ma non solo, per le Olimpiadi del campione di biathlon originario di Imèr, Tommaso Giacomel con i colleghi della squadra azzurra. Sono sette i podi, di cui cinque vittorie – una con la staffetta mista – e due secondi posti conquistati dall’atleta trentino: questi straordinari risultati lo hanno proiettato al primo posto provvisorio della classifica sprint e al secondo posto momentaneo di quella generale (dopo averne assaporato la vetta).

Ora è tempo di brillare di fronte al pubblico di casa a Milano Cortina 2026, i suoi secondi Giochi Olimpici Invernali dopo Beijing 2022. Scopri di seguito quando vedere in azione Tommaso Giacomel nelle gare di biathlon maschile all’Antholz-Anterselva Biathlon Arena.

Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha definito in accordo con lo staff il quartetto che domenica 8 febbraio (ore 14.05) aprirà il programma olimpico del biathlon ad Anterselva. Si tratta, in ordine alfabetico, di Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Come noto, contrariamente a quanto accade normalmente in Coppa del mondo, saranno gli uomini ad aprire le danze, per poi passare il testimone nella seconda parte di gara alle donne. L’Italia in questo format di competizioni vanta un bronzo a Sochi 2014 con Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch e Lukas Hofer e un altro bronzo a PyoengChang 2018 con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer. Tutti gli atleti convocati alle Olimpiadi.

Di seguito anche le gare con atleti e atlete della squadra azzurra. Per seguire le gare, i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali RAI, in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.