OK della Camera alle modifiche allo statuto del Trentino Alto Adige
Per il via libera finale il ddl costituzionale deve tornare al Senato
Trento/Bolzano – Via libera dell’Aula della Camera al disegno di legge costituzionale di riforma dello statuto del Trentino Alto Adige on 237 voti a favore e 92 astenuti. Il testo, costituzionale – che necessità di quattro letture – deve tornare al Senato per il via libera definitivo. Il provvedimento modifica, tra l’altro, la denominazione della Regione contenuta nello Statuto: dall’attuale “Regione Trentino-Alto Adige” a “Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”.
Qualifica le Province come “autonome” e interviene sui limiti che la Regione deve rispettare nell’ambito delle proprie potestà legislative, rispettivamente, esclusiva e concorrente. Tra le novità la competenza prioritaria sul governo del territorio ma anche sulla gestione della fauna selvatica.