I truffatori si fingono membri di false associazioni di beneficenza e sul pos digitano cifre più alte

Nuova tecnica di truffa è stata recentemente rilevata nella zona del Trentino orientale

Trento – Accade nei supermercati: i truffatori usano materiali e loghi contraffatti di note associazioni di beneficenza, chiedendo una piccola donazione con un pos mobile. Ma sul terminale digitano una cifra molto superiore a quella pattuita: in un caso si è arrivati anche a 2mila euro. Lo segnala la polizia locale delle Giudicarie che invita a mantenere alta l’attenzione, diffidando di iniziative simili e chiamando le forze dell’ordine,