Settembre mese di scioperi in tutta Italia

Le fasce di trasporto garantite per i treni sono dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19. Interessate anche le linee Trento-Malé e Trento-Bassano. Disagi anche per chi vola il 6 e il 26 settembre 2025

NordEst – Lo sciopero nazionale nel settore ferroviario è programmato tra le 21:00 di giovedì 4 settembre e le 18:00 di venerdì 5 e riguarderà sia il trasporto passeggeri sia il trasporto merci. Lo sciopero è stato indetto dal Sindacato Generale di Base e dall’assemblea nazionale PdM/PdB del Gruppo Fsi. Trenitalia e Italo garantiranno il regolare funzionamento di alcuni treni a media e lunga percorrenza: l’elenco dei treni garantiti è qui per Trenitalia, qui per Italo.

Per maggiori informazioni contattare Il Servizio informazioni – Call Center – numero telefonico 0461-821000 in doppia lingua (italiano ed inglese) attivo dal Lunedì al Venerdì (festivi esclusi) con orario 07:00 – 22:00; Sabato (festivi esclusi) con orario 07:00 – 20:00; chiuso Domenica e festivi.

Le fasce di trasporto garantite sono dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle ore 19, i treni garantiti riportano la lettera G in rosso nell’orario, le corse iniziate in fascia garantita proseguiranno fino alla fine della corsa anche al di fuori della fascia stessa, le corse della Ferrovia Trento Malé Mezzana effettuate con autobus non sono interessate dallo sciopero, le corse della Ferrovia Trento Borgo Valsugana effettuate con autobus non sono interessate dallo sciopero; attenzione alle coincidenze a Borgo Valsugana Est.

Disagi anche per chi vola

Nel settore aereo sono previsti due scioperi nazionali a settembre: al primo, indetto per il 6 settembre, parteciperanno i lavoratori delle compagnie aeree Easyjet e Volotea (per tutta la giornata) e di WizzAir (dalle 12:00 alle 16:00). Sciopereranno anche i lavoratori che si occupano di gestione dei bagagli e della vigilanza negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone, Roma, Firenze, Pisa e Catania, dalle 12:00 alle 16:00 (all’aeroporto di Milano Linate lo sciopero sarà di 24 ore). Il secondo sciopero nazionale è stato indetto dal sindacato Cub Trasporti per il 26 settembre e riguarderà invece sia gli operatori di terra sia quelli di volo. I lavoratori di Volotea sciopereranno anche il 26 settembre.