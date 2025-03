Nuovo ponte di Ravina, via al cantiere

Consegna dei lavori. Il tempo di realizzazione previsto è meno di due anni

Ravina (Trento) – Sarà pronto in meno di due anni, imprevisti permettendo, il nuovo ponte sull’Adige a Ravina, uno dei tasselli portanti del progetto di riordino e messa in sicurezza della viabilità nell’area del Polo ospedaliero e universitario del Trentino. Il nuovo ponte di 103 metri, a campata unica e senza interferenze con il fiume, dotato di marciapiede e ciclabili su entrambi i lati, sarà realizzato direttamente sopra il ponte esistente (il quale verrà successivamente abbattuto), che sarà chiuso al traffico (anche in direzione Ravina) da lunedì 17 marzo proprio per permettere l’avvio del cantiere. Si tratta quindi di un’opera importante e necessaria, come ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento, presente alla firma del verbale di consegna del cantiere all’impresa esecutrice assieme ai tecnici del Dipartimento infrastrutture e dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche che cura il progetto, nonché del sindaco di Trento, dell’assessore comunale ai lavori pubblici, della presidente della circoscrizione Ravina/Romagnano.

Il presidente della Provincia ha ricordato che le istituzioni e i tecnici sono consapevoli dei disagi arrecati al traffico e alla comunità di Ravina e Romagnano in particolare. Disagi tuttavia che si inseriscono in un quadro di radicale trasformazione in senso positivo delle infrastrutture per la mobilità in questa parte della città di Trento, di cui si vedono già i primi risultati come l’abbattimento del vecchio cavalcavia. Il nuovo ponte sull’Adige in particolare è dunque necessario sia per la sicurezza, a partire dall’aspetto idraulico, ma anche per il generale miglioramento della viabilità di accesso al nuovo ospedale. Questo il messaggio del presidente alla firma avvenuta nello spazio liberato dal vecchio cavalcavia oggi sparito e dove sorgerà il nuovo svincolo della tangenziale, un altro degli interventi previsti nell’area.

Rifacimento del Ponte di Ravina sull’Adige lungo la SP 90 “Destra Adige” per adeguamento sezione idraulica in loc. Ravina

L’opera, il cui progetto esecutivo è firmato ing. Paolo Nicolussi Paolaz del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza idraulica di una delle principali vie di accesso alla città di Trento: nello specifico il progetto prevede la totale rimozione del ponte esistente e la costruzione nella stessa posizione di un nuovo ponte ad arco, a campata unica di lunghezza 103 metri, sul quale trovano collocazione oltre alla viabilità anche le due piste ciclabili e i percorsi pedonali. Contestualmente verrà riconfigurata la viabilità limitrofa così da raccordare i collegamenti esistenti.

La prima fase del cantiere, propedeutica alle successive, vedrà lo svolgimento delle operazioni di bonifica bellica dell’area da parte di un’impresa specializzata nel settore sminamento. Conseguentemente partiranno le lavorazioni per la realizzazione dei pali di fondazione di grande diametro che interesseranno entrambe le sponde del fiume Adige.

Il nuovo ponte metallico sostituirà l’attuale in calcestruzzo, che verrà abbattuto in quanto inadeguato in termini di sicurezza: le due pile posizionate in alveo e le spalle del ponte attuale creano infatti una riduzione della sezione idraulica del fiume Adige, con possibili ripercussioni negative. Il futuro ponte verrà quindi posto ad una quota d’imposta superiore all’esistente con un conseguente miglioramento dell’intera sezione idraulica.

A livello finanziario, il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 16.798.000,00 euro, comprensivo dell’importo dei lavori più le somme a disposizione per imprevisti e altri oneri.

PRINCIPALI DATI

Responsabile del procedimento: ing. Carlo Benigni

Direttore lavori: ing. Paolo Nicolussi Paolaz

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: geom. Raffaele Baldessarini

Principali collaboratori: ing. Tiziana Moratti, geom. Mario Moser, geom. Rosario Sala, geom. Walter Nicolussi Zatta.

Aggiudicatario e importo lavori: PREVE COSTRUZIONI SPA di Roccavione (CN) con il ribasso percentuale dell’1,009% per un importo complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad 12.548.461,00 euro

Tempo di realizzazione previsto in progetto: il tempo di realizzazione dei lavori è stato quantificato in progetto in 580 giorni.