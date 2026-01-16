Intervento da 3,5 milioni a Lausén per la caserma dei vigili del fuoco volontari e la sede della Croce Rossa

L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) ha aggiudicato i lavori di realizzazione del polo di protezione civile di Canal San Bovo. La struttura verrà realizzata in località Lausen, nel comune di Canal San Bovo, in un tempo di esecuzione dei lavori stabilito in 740 giorni dalla consegna del cantiere

Canal San Bovo (Trento) – La struttura che ospiterà la caserma dei vigili del fuoco volontari e la sede della Croce Rossa Italiana. Ad ottenere l’assegnazione, nell’ambito della procedura di gara svolta da APAC su delega del Comune di Canal San Bovo, l’Impresa Costruzioni Fontan, con sede a San Martino di Castrozza, che ha presentato un ribasso percentuale del 3,582%, per un importo di 3.303.813,90 euro, a cui si aggiungono 68.534,43 euro per oneri della sicurezza portando l’importo complessivo a 3.372.348,33 euro.

“L’aggiudicazione dell’appalto è un passo positivo per realizzare un centro importante per la comunità locale e per l’intero sistema di protezione civile – così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – un’opera finanziata con fondi provinciali e con fondi propri dell’amministrazione comunale, che conferma l’attenzione delle istituzioni nei confronti dei volontari della rete di emergenza e soccorso che svolgono un’attività preziosa per i cittadini sul territorio”.