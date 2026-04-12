Polo giudiziario, 19.631.642,74 euro per la prima unità funzionale, riqualificazione dell’ex carcere

L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – APAC – ha aggiudicato la gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’opera “Realizzazione del nuovo polo giudiziario di Trento – Prima minima unità autonoma e funzionale – Ristrutturazione dell’edificio ex carcere e realizzazione degli archivi e delle centrali tecnologiche”



Trento – “Con questo intervento – conferma il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – si conferma la volontà di proseguire con convinzione nella realizzazione di un investimento importante per Trento, che migliorerà i servizi alla comunità in un ambito cruciale come quello della giustizia e avrà effetti positivi anche in termini di valorizzazione del contesto urbano della città. È una notizia positiva che si concretizzi un progetto atteso da tempo”.

Il cantiere

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. di Modena, con il ribasso percentuale del 17,700% corrispondente ad un importo di 18.849.239,94 euro, oltre ad 782.402,80 euro per oneri della sicurezza, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad 19.631.642,74 euro. Hanno presentato un’offerta 18 operatori economici. I lavori sono finanziati con fondi della Provincia autonoma di Trento. Il termine di esecuzione dei lavori è di 1.000 giorni naturali consecutivi.

Importo complessivo di appalto: 23.685.489,00 euro di cui:

a) 22.903.086,20 euro per lavorazioni soggette a ribasso;

b) 782.402,80 euro per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. RUP: ing. Marco Gelmini

L’opera oggetto dell’aggiudicazione rappresenta la prima parte del progetto complessivo che prevede tre principali linee di intervento in successione: il recupero dell’ex carcere, la costruzione di un nuovo edificio nell’area est del complesso ed infine il restauro dell’edificio storico principale e del fabbricato degli anni Sessanta, entrambi sede attuale degli uffici giudiziari, per un investimento complessivo di oltre 59.000.000 di euro.

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