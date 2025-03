Nuovo ospedale di Trento, Tar respinge il ricorso degli Ordini

La sentenza: equo compenso non si applica alla gara

Trento – Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha respinto il ricorso degli Ordini professionali che chiedevano di applicare integralmente la normativa dell’equo compenso nella gara per la progettazione del nuovo ospedale del Trentino, bando aggiudicato nel febbraio scorso a una cordata formata da operatori italiani, spagnoli e da due studi trentini.

“I giudici – spiega la Provincia di Trento in una nota – hanno ritenuto, anche in conformità con il recente orientamento del Consiglio di Stato, come il Codice degli appalti e contratti pubblici costituisca una disciplina ‘compiuta e autosufficiente in materia di corrispettivi’ (in cui sono da includere i compensi dei professionisti) rispetto alle previsioni della legge sull’equo compenso, normativa quest’ultima che pertanto non può trovare diretta applicazione nelle gare come quella in questione”.

Il Trga ha anche precisato che nel caso concreto non trova applicazione il correttivo del Codice appalti che consente ribassi fino al 35% delle offerte, perché si tratta di una normativa intervenuta successivamente alla procedura di gara. “La sentenza un’ulteriore conferma della correttezza dell’operato dell’Amministrazione provinciale nelle procedure per assegnare il progetto di questa infrastruttura strategica, da tempo attesa dalla comunità trentina”, ha commentato il presidente Maurizio Fugatti.