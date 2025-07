Nuovo Ospedale di Trento, Tar annulla l’aggiudicazione

La sentenza del tribunale amministrativo

Palazzo della Provincia Autonoma di Trento in piazza Dante

Trento – La Provincia autonoma di Trento ha preso atto della sentenza pubblicata oggi dal Tribunale di giustizia amministrativa di Trento, che riguarda il contenzioso relativo alla progettazione del Nuovo polo ospedaliero e universitario del Trentino. Accogliendo il ricorso presentato da Studio Altieri ed altri, il tribunale amministrativo ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione della progettazione al consorzio guidato da ATI project e ha dichiarato inefficace il contratto nel frattempo stipulato. Sono già in corso gli approfondimenti per una attenta valutazione del provvedimento e per le misure da mettere in campo per non ritardare la realizzazione dell’opera.

“Spiace per questo stop ad un’opera strategica per tutta la comunità trentina – così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti -. Confidiamo che venga riconosciuta la bontà dell’operato della Provincia per realizzare un’infrastruttura necessaria e attesa, che non può più essere ritardata”.